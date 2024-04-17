В ЯНАО чиновницу от образования судили по коррупционному делу

Суд Тазовского района ЯНАО огласил приговор экс-чиновнице Чернышевой

18 апреля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Суд вынес приговор экс-чиновнице обвиняемой по коррупционным делам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Суд Тазовского района ЯНАО огласил приговор по коррупционному делу экс-руководителя «Дирекции по финансово-экономическому сопровождению муниципальной системы образования» Ирины Чернышевой. Об этом сообщается на сайте районного суда. «Суд Тазовского района 17 апреля окончил провозглашение приговора по делу Ирины Чернышевой, обвиняемой по части 3 статьи 160 УК РФ. Приговор зачитан судьей Надеждой Елисеевой», — следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда. По информации источника агентства, присутствующего на суде, экс-чиновницу приговорили к уплате штрафа в размере 150 тысяч рублей. Весь процесс по делу уложился в одно заседание. В феврале текущего года прокуратура сообщила, что в ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения в деятельности чиновницы. По ходатайству надзорного ведомства, в отношении Чернышевой были возбуждены уголовные дела, после чего она уволилась с муниципальной службы. Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СКР по ЯНАО и было передано в суд в конце марта. В апреле было назначено судебное заседание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд Тазовского района ЯНАО огласил приговор по коррупционному делу экс-руководителя «Дирекции по финансово-экономическому сопровождению муниципальной системы образования» Ирины Чернышевой. Об этом сообщается на сайте районного суда. «Суд Тазовского района 17 апреля окончил провозглашение приговора по делу Ирины Чернышевой, обвиняемой по части 3 статьи 160 УК РФ. Приговор зачитан судьей Надеждой Елисеевой», — следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда. По информации источника агентства, присутствующего на суде, экс-чиновницу приговорили к уплате штрафа в размере 150 тысяч рублей. Весь процесс по делу уложился в одно заседание. В феврале текущего года прокуратура сообщила, что в ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения в деятельности чиновницы. По ходатайству надзорного ведомства, в отношении Чернышевой были возбуждены уголовные дела, после чего она уволилась с муниципальной службы. Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СКР по ЯНАО и было передано в суд в конце марта. В апреле было назначено судебное заседание.