В ЯНАО чиновницу от образования судили по коррупционному делу

Суд Тазовского района ЯНАО огласил приговор по коррупционному делу экс-руководителя «Дирекции по финансово-экономическому сопровождению муниципальной системы образования» Ирины Чернышевой. Об этом сообщается на сайте районного суда.
«Суд Тазовского района 17 апреля окончил провозглашение приговора по делу Ирины Чернышевой, обвиняемой по части 3 статьи 160 УК РФ. Приговор зачитан судьей Надеждой Елисеевой», — следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда.
По информации источника агентства, присутствующего на суде, экс-чиновницу приговорили к уплате штрафа в размере 150 тысяч рублей. Весь процесс по делу уложился в одно заседание.
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Суд Тазовского района ЯНАО огласил приговор по коррупционному делу экс-руководителя «Дирекции по финансово-экономическому сопровождению муниципальной системы образования» Ирины Чернышевой. Об этом сообщается на сайте районного суда. «Суд Тазовского района 17 апреля окончил провозглашение приговора по делу Ирины Чернышевой, обвиняемой по части 3 статьи 160 УК РФ. Приговор зачитан судьей Надеждой Елисеевой», — следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда. По информации источника агентства, присутствующего на суде, экс-чиновницу приговорили к уплате штрафа в размере 150 тысяч рублей. Весь процесс по делу уложился в одно заседание. В феврале текущего года прокуратура сообщила, что в ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения в деятельности чиновницы. По ходатайству надзорного ведомства, в отношении Чернышевой были возбуждены уголовные дела, после чего она уволилась с муниципальной службы. Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СКР по ЯНАО и было передано в суд в конце марта. В апреле было назначено судебное заседание.