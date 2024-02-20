В ЯНАО чиновница, подозреваемая в хищении и коррупции, решила уволиться

Подозреваемая в коррупции Ирина Чернышева уволилась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

В Тазовском районе ЯНАО руководитель «Дирекции по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования» Ирина Чернышева, которая стала фигурантом уголовных дел по обвинению в хищении и коррупции написала заявление на увольнение. Об этом URA.RU сообщили источники в районной администрации.

«Ирина Чернышева подала заявление на увольнение. Она не работает уже с 19 февраля», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации Тазовского района. Там подтвердили, что Чернышева уже не занимает эту должность.

По ходатайству прокурора района в отношении Чернышевой возбуждено два уголовных дела по признакам коррупции и хищения. Она трудоустроила в возглавляемое ей учреждение сына и сестру, кроме того, незаконно выписывала премии.