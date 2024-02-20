20 февраля 2024

В ЯНАО чиновница, подозреваемая в хищении и коррупции, решила уволиться

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемая в коррупции Ирина Чернышева уволилась Фото:
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В Тазовском районе ЯНАО руководитель «Дирекции по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования» Ирина Чернышева, которая стала фигурантом уголовных дел по обвинению в хищении и коррупции написала заявление на увольнение. Об этом URA.RU сообщили источники в районной администрации.

«Ирина Чернышева подала заявление на увольнение. Она не работает уже с 19 февраля», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации Тазовского района. Там подтвердили, что Чернышева уже не занимает эту должность.

По ходатайству прокурора района в отношении Чернышевой возбуждено два уголовных дела по признакам коррупции и хищения. Она трудоустроила в возглавляемое ей учреждение сына и сестру, кроме того, незаконно выписывала премии.

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В Тазовском районе ЯНАО руководитель «Дирекции по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования» Ирина Чернышева, которая стала фигурантом уголовных дел по обвинению в хищении и коррупции написала заявление на увольнение. Об этом URA.RU сообщили источники в районной администрации. «Ирина Чернышева подала заявление на увольнение. Она не работает уже с 19 февраля», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации Тазовского района. Там подтвердили, что Чернышева уже не занимает эту должность. По ходатайству прокурора района в отношении Чернышевой возбуждено два уголовных дела по признакам коррупции и хищения. Она трудоустроила в возглавляемое ей учреждение сына и сестру, кроме того, незаконно выписывала премии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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