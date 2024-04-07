В ЯНАО будут судить чиновницу от образования, обвиняемую в растрате

Прокуратура Тазовского района ЯНАО готовится к рассмотрению в суде уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего руководителя дирекции по финансово-экономическому сопровождению муниципальной системы образования Ирины Чернышевой. Она обвиняется в растрате, совершенной с использованием служебного положения.
«Прокуратура Тазовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения „Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования“. Ирина Чернышева обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения)», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По версии следствия, Ирина Чернышева неоднократно издавала незаконные приказы о премировании подчиненного работника. Перечисленные на его личный банковский счет премии возвращались руководителю. Бюджету муниципалитета причинен ущерб в размере более 250 тысяч рублей. Уголовное дело будет рассматриваться в Тазовском районном суде. Оно поступило 3 апреля. Назначен судья — Надежда Елисеева.
Ранее сообщалось, что Ирина Чернышева обвинялась в незаконном трудоустройстве в возглавляемое ею учреждение близких родственников и присвоении премий работников. Позже она подала заявление на увольнение.
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Прокуратура Тазовского района ЯНАО готовится к рассмотрению в суде уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего руководителя дирекции по финансово-экономическому сопровождению муниципальной системы образования Ирины Чернышевой. Она обвиняется в растрате, совершенной с использованием служебного положения. «Прокуратура Тазовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения „Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования“. Ирина Чернышева обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения)», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По версии следствия, Ирина Чернышева неоднократно издавала незаконные приказы о премировании подчиненного работника. Перечисленные на его личный банковский счет премии возвращались руководителю. Бюджету муниципалитета причинен ущерб в размере более 250 тысяч рублей. Уголовное дело будет рассматриваться в Тазовском районном суде. Оно поступило 3 апреля. Назначен судья — Надежда Елисеева. Ранее сообщалось, что Ирина Чернышева обвинялась в незаконном трудоустройстве в возглавляемое ею учреждение близких родственников и присвоении премий работников. Позже она подала заявление на увольнение.