В ЯНАО чиновник мэрии стала фигурантом дел за коррупцию и хищение

Прокуратура нашла признаки коррупции в деятельности директора учреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Тазовского района (ЯНАО) нашла признаки коррупционных преступлений в деятельности руководителя Дирекции по финансово-экономическому сопровождению муниципальной системы образования Ирины Чернышевой. Она обвиняется в том, что трудоустроила в возглавляемое ею учреждение близких родственников и присваивала премии работников. Сообщение опубликовано в telegram-канале надзорного ведомства округа.

«В ходе надзорных мероприятий вскрыты факты трудоустройства директором в возглавляемое им учреждение своих близких родственников (сын и сестра). При этом обязанность по уведомлению нанимателя о возникшем конфликте интересов должностным лицом не исполнена, меры по его предотвращению и урегулированию не приняты. Кроме того, директором казенного учреждения в 2021 и 2023 годах изданы незаконные приказы о премировании подчиненного работника. Полученные денежные средства он присвоил себе. В результате незаконных действий бюджету района причинен ущерб в размере более 275 тыс. рублей», — сообщает источник.

Прокуратура Тазовского района возбудила два уголовных дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения). Также в ведомстве инициировали вопрос о прекращении полномочий директора учреждения в связи с утратой доверия.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) следователи закончили расследование уголовного дела в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной части. Ее подозревают в регулярном получении взяток при заключении контрактных закупок.