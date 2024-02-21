Чиновница из ЯНАО, подозреваемая в хищениях, зажимала сотрудникам премии

22 февраля 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Причиной проверки деятельности чиновницы стала невыплата премий подчиненным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале В Тазовском районе ЯНАО руководитель «Дирекции по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования» Ирина Чернышева не выплачивала премии сотрудникам. Жалобы на чиновницу стали причиной проверки, по результатам которой на нее завели два уголовных дела, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Из учреждения, которое возглавляла Чернышева, за короткое время уволилось около двадцати сотрудников. Их не устраивала оплата труда, а именно несправедливое, по их мнению, распределение премий. Бывшие сотрудники обращались с жалобами в прокуратуру, по фактам поступивших обращений и была организована проверка. В ходе проверки выяснилось, что премии получали практически одни и те же лица, причем без явных обоснований того, какие задачи они решали, а просто „за особые заслуги“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Кроме того проверка выявила, что в учреждении работал сын Чернышевой. Ее сестра устраивалась периодически, по трудовым договорам. По результатам проверки в отношении директора было возбуждено два уголовных дела — за хищение и коррупцию. Несправедливым распределением премий, часть которых возможно забирала себе чиновница, бюджету района был нанесен ущерб почти в 300 тысяч рублей. Став фигурантом уголовных дел, Чернышева решила уволиться по собственному желанию. Чтобы не допустить повторения подобных случаев, глава Тазовского района Виктор Югай распорядился проверить все подведомственные мэрии структуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тазовском районе ЯНАО руководитель «Дирекции по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования» Ирина Чернышева не выплачивала премии сотрудникам. Жалобы на чиновницу стали причиной проверки, по результатам которой на нее завели два уголовных дела, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Из учреждения, которое возглавляла Чернышева, за короткое время уволилось около двадцати сотрудников. Их не устраивала оплата труда, а именно несправедливое, по их мнению, распределение премий. Бывшие сотрудники обращались с жалобами в прокуратуру, по фактам поступивших обращений и была организована проверка. В ходе проверки выяснилось, что премии получали практически одни и те же лица, причем без явных обоснований того, какие задачи они решали, а просто „за особые заслуги“», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Кроме того проверка выявила, что в учреждении работал сын Чернышевой. Ее сестра устраивалась периодически, по трудовым договорам. По результатам проверки в отношении директора было возбуждено два уголовных дела — за хищение и коррупцию. Несправедливым распределением премий, часть которых возможно забирала себе чиновница, бюджету района был нанесен ущерб почти в 300 тысяч рублей. Став фигурантом уголовных дел, Чернышева решила уволиться по собственному желанию. Чтобы не допустить повторения подобных случаев, глава Тазовского района Виктор Югай распорядился проверить все подведомственные мэрии структуры.