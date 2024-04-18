В Кургане пройдет новый суд по делу экс-чиновника правительства Герштанского

19 апреля 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

В Кургане пройдет новый суд над экс-чиновником областного правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганский городской суд поступило новое уголовное дело на экс-директора областного департамента земельных и имущественных отношений Михаила Герштанского. Данные появились в картотеке Курганского городского суда. «Уголовные дела — первая инстанция. Герштанский Михаил Юрьевич. Перечень статей — ст. 286 ч.3 п.в; ст. 286 ч.3 п.в УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — информирует сайт судебной организации. Поступившее в начале апреля уголовное дело в отношении экс-чиновника рассмотрит судья Дмитрий Благинин. По сведениям источников, приближенных к правоохранительным органам, Герштанского будут судить по фактам приемки некачественного жилья для сирот в городах Катайске и Щучье. Следует отметить, что в курганском горсуде уже рассматривается уголовное дело в отношении Герштанского по нарушениям с квартирами для сирот в Сафакулевском и Петуховском районах. Ранее URA.RU сообщало, что экс-директору областного департамента грозит до 10 лет колонии. Герштанского обвиняют в принятии на баланс Курганской области жилых помещений для сирот. Жилье не отвечало санитарно-техническим требованиям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганский городской суд поступило новое уголовное дело на экс-директора областного департамента земельных и имущественных отношений Михаила Герштанского. Данные появились в картотеке Курганского городского суда. «Уголовные дела — первая инстанция. Герштанский Михаил Юрьевич. Перечень статей — ст. 286 ч.3 п.в; ст. 286 ч.3 п.в УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — информирует сайт судебной организации. Поступившее в начале апреля уголовное дело в отношении экс-чиновника рассмотрит судья Дмитрий Благинин. По сведениям источников, приближенных к правоохранительным органам, Герштанского будут судить по фактам приемки некачественного жилья для сирот в городах Катайске и Щучье. Следует отметить, что в курганском горсуде уже рассматривается уголовное дело в отношении Герштанского по нарушениям с квартирами для сирот в Сафакулевском и Петуховском районах. Ранее URA.RU сообщало, что экс-директору областного департамента грозит до 10 лет колонии. Герштанского обвиняют в принятии на баланс Курганской области жилых помещений для сирот. Жилье не отвечало санитарно-техническим требованиям.