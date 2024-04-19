JP: Израиль не признает ответственность за удар по Ирану

Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, но не признает ответственность за содеянное, передают местные СМИ
новость из сюжетаВоенный конфликт между Ираном и Израилем
Израиль не возьмет официально ответственность за удар, нанесенный по Ирану. Об этом сообщили израильские СМИ. Такую тактику они объяснили стратегическими соображениями.
«Израиль по стратегическим соображениям официально не возьмет на себя ответственность за атаку по Ирану», — передает издание The Jerusalem Post. Удар был нанесен рано утром.
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