JP: Израиль не признает ответственность за удар по Ирану

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, но не признает ответственность за содеянное, передают местные СМИ Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Израиль не возьмет официально ответственность за удар, нанесенный по Ирану. Об этом сообщили израильские СМИ. Такую тактику они объяснили стратегическими соображениями.

«Израиль по стратегическим соображениям официально не возьмет на себя ответственность за атаку по Ирану», — передает издание The Jerusalem Post. Удар был нанесен рано утром.

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Израиль не возьмет официально ответственность за удар, нанесенный по Ирану. Об этом сообщили израильские СМИ. Такую тактику они объяснили стратегическими соображениями. «Израиль по стратегическим соображениям официально не возьмет на себя ответственность за атаку по Ирану», — передает издание The Jerusalem Post. Удар был нанесен рано утром.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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