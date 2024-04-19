Жителям ЯНАО предлагают работу с зарплатой от 400 тысяч рублей

Главному инженеру в буровой компании обещают платить от 450 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) специалисты могут зарабатывать ежемесячно свыше 400 тысяч рублей. О высокооплачиваемых вакансиях в округе с корреспондентом URA.RU поделились аналитики HH.ru.

«В Новоуренгойскую буровую компанию требуется главный инженер. Работодатель обещает специалисту зарплату от 450 000 рублей на руки. Требуется опыт работы от пяти лет на аналогичной должности и высшее образование по специальности „Бурение нефтяных и газовых скважин“. Специалист должен быть ответственным, порядочным и уметь работать в команде», — сообщила подробности вакансии на портале руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Виноградова.

В Салехарде высокооплачиваемую работу предлагает группа «ВИС». Компания ищет инженера-сметчика на зарплату от 406 000 рублей. Специалист должен иметь соответствующий опыт работа и знать программу «Гранд-Смета». Возможен вахтовый метод работы. Работодатель оплачивает межвахтовый отпуск, а после шести месяцев работы сотрудник получает полис ДМС.

На зарплату от 350 000 рублей может претендовать кандидат на должность руководителя отдела продаж в Новом Уренгое в компании «ГЦ Техно». Будущий специалист будет осуществлять управление отделом продаж спецтехники XCMG по закрепленным территориям и проводить переговоры. Компания требует от работника высшее техническое образование, а также опыт в сфере продаж не менее года.

В Губкинском компания «ФосАгро» открыла вакансию на должность горного мастера в подразделение в Мурманской области. Специалисту обещают зарплату от 400 тысяч рублей и компенсацию проживания.