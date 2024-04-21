Вода в Тоболе в Кургане вновь перестала убывать

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Набережная около памятника Красину. Курган, половодье, паводок, наводнение, набережная тобола
Уровень воды составляет 999 сантиметров Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана остановился на отметке 999 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, река Тобол. Уровень воды 21 апреля в 18:00: 999 сантиметров», — указано на карте.

Сообщалось, что житель Кургана Дмитрий Гладышев вместе с женой столкнулись с последствиями паводка. Их дом попал в зону затопления, поэтому семья вынуждена жить на чердаке. Они отказались от эвакуации, так как нет сил бросить нажитое имущество. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана остановился на отметке 999 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 21 апреля в 18:00: 999 сантиметров», — указано на карте. Сообщалось, что житель Кургана Дмитрий Гладышев вместе с женой столкнулись с последствиями паводка. Их дом попал в зону затопления, поэтому семья вынуждена жить на чердаке. Они отказались от эвакуации, так как нет сил бросить нажитое имущество. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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