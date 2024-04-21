Вода в Тоболе в Кургане вновь перестала убывать

Уровень воды составляет 999 сантиметров
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана остановился на отметке 999 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Курган, река Тобол. Уровень воды 21 апреля в 18:00: 999 сантиметров», — указано на карте.
Сообщалось, что житель Кургана Дмитрий Гладышев вместе с женой столкнулись с последствиями паводка. Их дом попал в зону затопления, поэтому семья вынуждена жить на чердаке. Они отказались от эвакуации, так как нет сил бросить нажитое имущество. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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