Bloomberg: помощь США Украине только ускорит наступление российской армии

22 апреля 2024 в 08:17 Размер текста - 17 +

ВС РФ извлекают выгоду из нехватки боеприпасов у ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Положение Украины может усугубиться, если Россия усилит свои атаки, стремясь воспользоваться временем до прибытия новой партии американской помощи. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg. «Ситуация на линии фронта, скорее всего, продолжит ухудшаться в это время, особенно если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном до прибытия новой американской помощи», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ВС РФ, используя сложности с боеприпасами у ВСУ, увеличили огневую мощь и достигли определенных успехов. В материале подчеркнули, что американская поддержка Украине не оказывает решающего влияния на ход конфликта. Российские войска сохраняют превосходство в численности и вооружении, в то время как ВСУ испытывают стратегические, материальные и моральные трудности. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что США выделяет Украине новую многомиллиардную помощь для реализации масштабной провокации против России, передает RT. Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что США тратят средства на помощь Украине, которых у них на самом деле нет, и обременяет будущее собственных детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Положение Украины может усугубиться, если Россия усилит свои атаки, стремясь воспользоваться временем до прибытия новой партии американской помощи. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg. «Ситуация на линии фронта, скорее всего, продолжит ухудшаться в это время, особенно если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном до прибытия новой американской помощи», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ВС РФ, используя сложности с боеприпасами у ВСУ, увеличили огневую мощь и достигли определенных успехов. В материале подчеркнули, что американская поддержка Украине не оказывает решающего влияния на ход конфликта. Российские войска сохраняют превосходство в численности и вооружении, в то время как ВСУ испытывают стратегические, материальные и моральные трудности. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что США выделяет Украине новую многомиллиардную помощь для реализации масштабной провокации против России, передает RT. Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что США тратят средства на помощь Украине, которых у них на самом деле нет, и обременяет будущее собственных детей.