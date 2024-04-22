Положение Украины может усугубиться, если Россия усилит свои атаки, стремясь воспользоваться временем до прибытия новой партии американской помощи. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg.
«Ситуация на линии фронта, скорее всего, продолжит ухудшаться в это время, особенно если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном до прибытия новой американской помощи», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ВС РФ, используя сложности с боеприпасами у ВСУ, увеличили огневую мощь и достигли определенных успехов.
В материале подчеркнули, что американская поддержка Украине не оказывает решающего влияния на ход конфликта. Российские войска сохраняют превосходство в численности и вооружении, в то время как ВСУ испытывают стратегические, материальные и моральные трудности.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что США выделяет Украине новую многомиллиардную помощь для реализации масштабной провокации против России, передает RT. Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что США тратят средства на помощь Украине, которых у них на самом деле нет, и обременяет будущее собственных детей.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Положение Украины может усугубиться, если Россия усилит свои атаки, стремясь воспользоваться временем до прибытия новой партии американской помощи. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg. «Ситуация на линии фронта, скорее всего, продолжит ухудшаться в это время, особенно если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном до прибытия новой американской помощи», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ВС РФ, используя сложности с боеприпасами у ВСУ, увеличили огневую мощь и достигли определенных успехов. В материале подчеркнули, что американская поддержка Украине не оказывает решающего влияния на ход конфликта. Российские войска сохраняют превосходство в численности и вооружении, в то время как ВСУ испытывают стратегические, материальные и моральные трудности. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что США выделяет Украине новую многомиллиардную помощь для реализации масштабной провокации против России, передает RT. Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что США тратят средства на помощь Украине, которых у них на самом деле нет, и обременяет будущее собственных детей.