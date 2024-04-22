Bloomberg: помощь США Украине только ускорит наступление российской армии

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ВС РФ извлекают выгоду из нехватки боеприпасов у ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Положение Украины может усугубиться, если Россия усилит свои атаки, стремясь воспользоваться временем до прибытия новой партии американской помощи. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg.

«Ситуация на линии фронта, скорее всего, продолжит ухудшаться в это время, особенно если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном до прибытия новой американской помощи», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ВС РФ, используя сложности с боеприпасами у ВСУ, увеличили огневую мощь и достигли определенных успехов.

В материале подчеркнули, что американская поддержка Украине не оказывает решающего влияния на ход конфликта. Российские войска сохраняют превосходство в численности и вооружении, в то время как ВСУ испытывают стратегические, материальные и моральные трудности.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что США выделяет Украине новую многомиллиардную помощь для реализации масштабной провокации против России, передает RT. Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что США тратят средства на помощь Украине, которых у них на самом деле нет, и обременяет будущее собственных детей.

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Положение Украины может усугубиться, если Россия усилит свои атаки, стремясь воспользоваться временем до прибытия новой партии американской помощи. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg. «Ситуация на линии фронта, скорее всего, продолжит ухудшаться в это время, особенно если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном до прибытия новой американской помощи», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ВС РФ, используя сложности с боеприпасами у ВСУ, увеличили огневую мощь и достигли определенных успехов. В материале подчеркнули, что американская поддержка Украине не оказывает решающего влияния на ход конфликта. Российские войска сохраняют превосходство в численности и вооружении, в то время как ВСУ испытывают стратегические, материальные и моральные трудности. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что США выделяет Украине новую многомиллиардную помощь для реализации масштабной провокации против России, передает RT. Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что США тратят средства на помощь Украине, которых у них на самом деле нет, и обременяет будущее собственных детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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