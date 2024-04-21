В Вашингтоне возмутились растрате несуществующих денег США на Украину

21 апреля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

США должны заботиться о безопасности своих границ, заявил Рон Джонсон Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США тратят средства на помощь Украине, которых у них на самом деле нет, и обременяет будущее собственных детей. Такое заявление сделал сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон. «Мы должны обеспечить безопасность собственных границ, прежде чем тратить 100 миллиардов долларов, которых у нас нет на будущее наших детей, на помощь другим людям в обеспечении безопасности их границ», — передает слова Джонсона The Hill. Он добавил, что, несмотря на то, что на оборону тратится примерно 900 миллиардов долларов, постоянно возникает потребность в дополнительных мерах. В палате представителей Конгресса США 20 апреля были одобрены законопроекты о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Общая сумма данного пакета составляет 95 миллиардов долларов, включая 60 миллиардов для Украины, 26 миллиардов для Израиля, а также средства на гуманитарную помощь мирному населению в зонах конфликтов. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонс утверждает, что помощь США не повлияет на боевую обстановку на Украине, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США тратят средства на помощь Украине, которых у них на самом деле нет, и обременяет будущее собственных детей. Такое заявление сделал сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон. «Мы должны обеспечить безопасность собственных границ, прежде чем тратить 100 миллиардов долларов, которых у нас нет на будущее наших детей, на помощь другим людям в обеспечении безопасности их границ», — передает слова Джонсона The Hill. Он добавил, что, несмотря на то, что на оборону тратится примерно 900 миллиардов долларов, постоянно возникает потребность в дополнительных мерах. В палате представителей Конгресса США 20 апреля были одобрены законопроекты о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Общая сумма данного пакета составляет 95 миллиардов долларов, включая 60 миллиардов для Украины, 26 миллиардов для Израиля, а также средства на гуманитарную помощь мирному населению в зонах конфликтов. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонс утверждает, что помощь США не повлияет на боевую обстановку на Украине, передает телеканал 360.