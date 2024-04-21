В Вашингтоне возмутились растрате несуществующих денег США на Украину

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Клипарт. США, сша, капитолий, соединенные штаты америки, usa
США должны заботиться о безопасности своих границ, заявил Рон Джонсон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США тратят средства на помощь Украине, которых у них на самом деле нет, и обременяет будущее собственных детей. Такое заявление сделал сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон.

«Мы должны обеспечить безопасность собственных границ, прежде чем тратить 100 миллиардов долларов, которых у нас нет на будущее наших детей, на помощь другим людям в обеспечении безопасности их границ», — передает слова Джонсона The Hill. Он добавил, что, несмотря на то, что на оборону тратится примерно 900 миллиардов долларов, постоянно возникает потребность в дополнительных мерах.

В палате представителей Конгресса США 20 апреля были одобрены законопроекты о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Общая сумма данного пакета составляет 95 миллиардов долларов, включая 60 миллиардов для Украины, 26 миллиардов для Израиля, а также средства на гуманитарную помощь мирному населению в зонах конфликтов. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонс утверждает, что помощь США не повлияет на боевую обстановку на Украине, передает телеканал 360.

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США тратят средства на помощь Украине, которых у них на самом деле нет, и обременяет будущее собственных детей. Такое заявление сделал сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон. «Мы должны обеспечить безопасность собственных границ, прежде чем тратить 100 миллиардов долларов, которых у нас нет на будущее наших детей, на помощь другим людям в обеспечении безопасности их границ», — передает слова Джонсона The Hill. Он добавил, что, несмотря на то, что на оборону тратится примерно 900 миллиардов долларов, постоянно возникает потребность в дополнительных мерах. В палате представителей Конгресса США 20 апреля были одобрены законопроекты о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Общая сумма данного пакета составляет 95 миллиардов долларов, включая 60 миллиардов для Украины, 26 миллиардов для Израиля, а также средства на гуманитарную помощь мирному населению в зонах конфликтов. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонс утверждает, что помощь США не повлияет на боевую обстановку на Украине, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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