В Пермском крае 1 мая запретят продавать алкоголь

В Перми и Пермском крае 1 мая будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Нарушителям запрета грозит штраф до 300 тысяч рублей.
«В соответствии с постановлением Правительства Пермского края в Праздник весны и труда 1 мая на территории региона, в том числе в Перми, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Нарушение условий и мест продажи влечет за собой наложение административного штрафа», — сообщается на сайте мэрии Перми.
Размер административного штрафа для должностных лиц составляет от 20 до 40 тысяч рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы за нарушение запрета на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 24 мая будет запрещена продажа алкогольной продукции из-за проведения в городе мероприятия «Последний звонок» для учеников выпускных классов. Запрет не распространяется на кафе и рестораны.
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В Перми и Пермском крае 1 мая будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Нарушителям запрета грозит штраф до 300 тысяч рублей. «В соответствии с постановлением Правительства Пермского края в Праздник весны и труда 1 мая на территории региона, в том числе в Перми, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Нарушение условий и мест продажи влечет за собой наложение административного штрафа», — сообщается на сайте мэрии Перми. Размер административного штрафа для должностных лиц составляет от 20 до 40 тысяч рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы за нарушение запрета на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 24 мая будет запрещена продажа алкогольной продукции из-за проведения в городе мероприятия «Последний звонок» для учеников выпускных классов. Запрет не распространяется на кафе и рестораны.