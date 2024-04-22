Пашинян отказался начинать войну за Нагорный Карабах

23 апреля 2024 в 02:16 Размер текста - 17 +

Пашинян отверг территориальные претензии страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Армения не имеет каких-либо амбиций за пределами международно признанных границ. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян. «Я сказал, что Республика Армения не имеет никаких амбиций за пределами ее международно признанных границ. И мы надеемся, что в процессе демаркации территориальная целостность Республики Армения будет восстановлена», — сказал Пашинян в интервью британским журналистам, которое было показано на Общественном ТВ Армении. Ситуация в регионе остается напряженной после того, как 19 сентября 2023 года Азербайджан начал военную операцию, в результате которой президент страны Ильхам Алиев объявил о восстановлении территориальной целостности. В свою очередь, де-факто власти непризнанной республики заявили о «самороспуске» с 1 января 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армения не имеет каких-либо амбиций за пределами международно признанных границ. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян. «Я сказал, что Республика Армения не имеет никаких амбиций за пределами ее международно признанных границ. И мы надеемся, что в процессе демаркации территориальная целостность Республики Армения будет восстановлена», — сказал Пашинян в интервью британским журналистам, которое было показано на Общественном ТВ Армении. Ситуация в регионе остается напряженной после того, как 19 сентября 2023 года Азербайджан начал военную операцию, в результате которой президент страны Ильхам Алиев объявил о восстановлении территориальной целостности. В свою очередь, де-факто власти непризнанной республики заявили о «самороспуске» с 1 января 2024 года.