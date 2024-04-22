22 апреля 2024

Пашинян отказался начинать войну за Нагорный Карабах

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Пашинян отверг территориальные претензии страны Фото:

Армения не имеет каких-либо амбиций за пределами международно признанных границ. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Я сказал, что Республика Армения не имеет никаких амбиций за пределами ее международно признанных границ. И мы надеемся, что в процессе демаркации территориальная целостность Республики Армения будет восстановлена», — сказал Пашинян в интервью британским журналистам, которое было показано на Общественном ТВ Армении.

Ситуация в регионе остается напряженной после того, как 19 сентября 2023 года Азербайджан начал военную операцию, в результате которой президент страны Ильхам Алиев объявил о восстановлении территориальной целостности. В свою очередь, де-факто власти непризнанной республики заявили о «самороспуске» с 1 января 2024 года.

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Армения не имеет каких-либо амбиций за пределами международно признанных границ. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян. «Я сказал, что Республика Армения не имеет никаких амбиций за пределами ее международно признанных границ. И мы надеемся, что в процессе демаркации территориальная целостность Республики Армения будет восстановлена», — сказал Пашинян в интервью британским журналистам, которое было показано на Общественном ТВ Армении. Ситуация в регионе остается напряженной после того, как 19 сентября 2023 года Азербайджан начал военную операцию, в результате которой президент страны Ильхам Алиев объявил о восстановлении территориальной целостности. В свою очередь, де-факто власти непризнанной республики заявили о «самороспуске» с 1 января 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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