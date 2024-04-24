Байден подпишет пакет законопроектов о помощи ВСУ и обратится к нации

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Байден обратится к нации после подписания документа Фото:

Президент США Джо Байден заявил о намерении подписать пакет законопроектов о военной помощи Украине 24 апреля. Это позволит Соединенным Штатам возобновить поставки оружия Киеву в ближайшее время.

«Я подпишу этот законопроект и выступлю с обращением к американскому народу, как только он [законопроект] попадет завтра на мой стол, чтобы мы смогли начать отправлять оружие и оборудование на Украину на этой неделе», — заявил Байден в своем обращении, распространенном пресс-службой Белого дома.

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Президент США Джо Байден заявил о намерении подписать пакет законопроектов о военной помощи Украине 24 апреля. Это позволит Соединенным Штатам возобновить поставки оружия Киеву в ближайшее время. «Я подпишу этот законопроект и выступлю с обращением к американскому народу, как только он [законопроект] попадет завтра на мой стол, чтобы мы смогли начать отправлять оружие и оборудование на Украину на этой неделе», — заявил Байден в своем обращении, распространенном пресс-службой Белого дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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