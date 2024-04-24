Байден подпишет пакет законопроектов о помощи ВСУ и обратится к нации

Байден обратится к нации после подписания документа
Президент США Джо Байден заявил о намерении подписать пакет законопроектов о военной помощи Украине 24 апреля. Это позволит Соединенным Штатам возобновить поставки оружия Киеву в ближайшее время.
«Я подпишу этот законопроект и выступлю с обращением к американскому народу, как только он [законопроект] попадет завтра на мой стол, чтобы мы смогли начать отправлять оружие и оборудование на Украину на этой неделе», — заявил Байден в своем обращении, распространенном пресс-службой Белого дома.
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