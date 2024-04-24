В Кремле назвали истинные причины милитаризации Великобритании

Песков: Британия с помощью милитаризации маскирует проблемы в экономике

24 апреля 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

В Кремле назвали истинные причины милитаризации Великобритании Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле считают, что Великобритания решилась на милитаризацию, чтобы закамуфлировать трудности в экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Многие пытаются использовать ситуацию, эскалируя ее искусственно и сознательно, для внутренних проблем. Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится затягивать пояса, гражданам приходится трудно. Поэтому милитаризация определенного сегмента экономики — это и есть камуфляж на фоне этих трудностей», — отметил Песков. Великобритания переводит оборонную промышленность на военный режим. Об этом объявил премьер Риши Сунак. Он объяснил это тем, что ситуация с глобальной безопасностью в мире хуже, чем во времена холодной войны, и что Россия в случае победы не ограничится Украиной и нападет на страны НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле считают, что Великобритания решилась на милитаризацию, чтобы закамуфлировать трудности в экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Многие пытаются использовать ситуацию, эскалируя ее искусственно и сознательно, для внутренних проблем. Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится затягивать пояса, гражданам приходится трудно. Поэтому милитаризация определенного сегмента экономики — это и есть камуфляж на фоне этих трудностей», — отметил Песков. Великобритания переводит оборонную промышленность на военный режим. Об этом объявил премьер Риши Сунак. Он объяснил это тем, что ситуация с глобальной безопасностью в мире хуже, чем во времена холодной войны, и что Россия в случае победы не ограничится Украиной и нападет на страны НАТО.