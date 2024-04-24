В Кремле назвали истинные причины милитаризации Великобритании

Песков: Британия с помощью милитаризации маскирует проблемы в экономике
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, песков дмитрий
В Кремле назвали истинные причины милитаризации Великобритании Фото:

В Кремле считают, что Великобритания решилась на милитаризацию, чтобы закамуфлировать трудности в экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Многие пытаются использовать ситуацию, эскалируя ее искусственно и сознательно, для внутренних проблем. Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится затягивать пояса, гражданам приходится трудно. Поэтому милитаризация определенного сегмента экономики — это и есть камуфляж на фоне этих трудностей», — отметил Песков.

Великобритания переводит оборонную промышленность на военный режим. Об этом объявил премьер Риши Сунак. Он объяснил это тем, что ситуация с глобальной безопасностью в мире хуже, чем во времена холодной войны, и что Россия в случае победы не ограничится Украиной и нападет на страны НАТО.

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В Кремле считают, что Великобритания решилась на милитаризацию, чтобы закамуфлировать трудности в экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Многие пытаются использовать ситуацию, эскалируя ее искусственно и сознательно, для внутренних проблем. Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится затягивать пояса, гражданам приходится трудно. Поэтому милитаризация определенного сегмента экономики — это и есть камуфляж на фоне этих трудностей», — отметил Песков. Великобритания переводит оборонную промышленность на военный режим. Об этом объявил премьер Риши Сунак. Он объяснил это тем, что ситуация с глобальной безопасностью в мире хуже, чем во времена холодной войны, и что Россия в случае победы не ограничится Украиной и нападет на страны НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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