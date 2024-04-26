Буйный курганец сломал дверь в коммунальной службе и пытался бежать от приставов

ФССП Курганской области: агрессивный мужчина с ножом угрожал коммунальщикам

Судебные приставы задержали буйного курганца с ножом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Далматовском округе (Курганская область) судебные приставы сумели задержать буйного гражданина. Мужчина с ножом выломал дверь и устроил скандал в коммунальной службе, после чего пытался сбежать, но был передан полиции. Об этом пишет сайт УФССП региона.

«Далматовские судебные приставы по ОУПДС Юрий Корозников и Денис Брюханов помогли остановить агрессивного гражданина, угрожавшего сотрудникам местной коммунальной организации», — сообщает пресс-служба организации. Местный житель выломал дверь и угрожал окружающим. Приставам пришлось вызвать полицию и утихомирить буйного посетителя.

Сотрудники ФССП услышали шум, когда охраняли офис мировых судей. По соседству раздавались крики — в местной коммунальной службе скандалил посетитель. Он выломал дверь и угрожал сотрудникам организации.

Один из приставов уговорил буяна покинуть помещение. Мужчина пошел, но не успокоился и стал угрожать уже людям в форме. Когда подъехала полиция, он бросился бежать. Один из приставов вместе с сотрудниками полиции догнали и нейтрализовали нарушителя. У него оказался при себе нож. Его доставили в отделение полиции. Сотрудники коммунальной организации выразили благодарность приставам за оказанную помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что приставы пресекли драку возле здания областного суда. Мужчина пытался сбежать от сотрудника психбольницы. Приставы помогли обезвредить и доставить в больницу курганца. Его отправили на принудительное лечение.