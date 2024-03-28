Курганец пытался сбежать от сотрудников психбольницы

Курганские приставы задержали беглеца у суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники УФССП по Курганской области оперативно отреагировали на сообщение о драке и предотвратили побег гражданина, которого суд отправил на лечение в психдиспансер. Об этом сообщает сайт управления судебных приставов.

«Судебные приставы по ОУПДС Азамат Байсакалов и Юрий Сербиенко помогли сотруднику Курганской областной психоневрологической больницы предотвратить побег пациента после заседания суда», — сообщает пресс-служба курганского управления. Приставам на уличную драку пожаловалась гражданка, и они помогли предотвратить побег.

Инцидент случился возле курганского облсуда. Услышав о драке, судебные приставы вышли на улицу, где боролись двое мужчин. Сотрудники УФССП сумели их разнять и нейтрализовать зачинщика конфликта.

Сотрудник психоневрологического диспансера пояснил, что помещенный в медучреждение решением суда гражданин пытается сбежать. Тогда приставы проконтролировали неадеквата, пока его не забрала машина медпомощи.

Ранее URA.RU сообщало, что приставы сумели остановить конфликт между горожанами и пьяным гражданином. Сотрудники УФССП нейтрализовали и сдали в полицию курганца, угрожавшего бутылкой гражданам у кардиодиспансера.