Курганец пытался сбежать от сотрудников психбольницы

Сотрудники УФССП по Курганской области оперативно отреагировали на сообщение о драке и предотвратили побег гражданина, которого суд отправил на лечение в психдиспансер. Об этом сообщает сайт управления судебных приставов.
«Судебные приставы по ОУПДС Азамат Байсакалов и Юрий Сербиенко помогли сотруднику Курганской областной психоневрологической больницы предотвратить побег пациента после заседания суда», — сообщает пресс-служба курганского управления. Приставам на уличную драку пожаловалась гражданка, и они помогли предотвратить побег.
Инцидент случился возле курганского облсуда. Услышав о драке, судебные приставы вышли на улицу, где боролись двое мужчин. Сотрудники УФССП сумели их разнять и нейтрализовать зачинщика конфликта.
Сотрудник психоневрологического диспансера пояснил, что помещенный в медучреждение решением суда гражданин пытается сбежать. Тогда приставы проконтролировали неадеквата, пока его не забрала машина медпомощи.
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Сотрудники УФССП по Курганской области оперативно отреагировали на сообщение о драке и предотвратили побег гражданина, которого суд отправил на лечение в психдиспансер. Об этом сообщает сайт управления судебных приставов. «Судебные приставы по ОУПДС Азамат Байсакалов и Юрий Сербиенко помогли сотруднику Курганской областной психоневрологической больницы предотвратить побег пациента после заседания суда», — сообщает пресс-служба курганского управления. Приставам на уличную драку пожаловалась гражданка, и они помогли предотвратить побег. Инцидент случился возле курганского облсуда. Услышав о драке, судебные приставы вышли на улицу, где боролись двое мужчин. Сотрудники УФССП сумели их разнять и нейтрализовать зачинщика конфликта. Сотрудник психоневрологического диспансера пояснил, что помещенный в медучреждение решением суда гражданин пытается сбежать. Тогда приставы проконтролировали неадеквата, пока его не забрала машина медпомощи. Ранее URA.RU сообщало, что приставы сумели остановить конфликт между горожанами и пьяным гражданином. Сотрудники УФССП нейтрализовали и сдали в полицию курганца, угрожавшего бутылкой гражданам у кардиодиспансера.