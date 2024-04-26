Глава Ямала Артюхов пояснил, что теряет доверие к подчиненным, грубящим жителям

Артюхов рассказал, что ждет чиновников, грубящих жителям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, что чиновникам всегда стоит проявлять вежливость и терпение в разговорах с жителями, несмотря на личный дискомфорт. Грубость в диалоге с населением может стать поводом для увольнения, уверен он.

«Бывают же случаи, когда смотришь видео и понимаешь, что чиновник не на своем месте. Утрата доверия — грубость в общении с жителем. У нас были такие публичные ситуации, приходилось принимать решение», — сказал губернатор журналисту ТАСС.

В пресс-службе губернатора корреспонденту агентства рассказали, что, упоминая случаи публичной грубости, губернатор, в частности, отсылался к сотруднице районной администрации, нахамившей участнику СВО и его матери. «Один из случаев — грубое общение чиновницы из Красноселькупского района с семьей бойца», — пояснили в пресс-службе.

Упомянутой чиновнице пришлось оставить госслужбу после проявленного ей неподобающего поведения. Ранее URA.RU сообщало о том, что глава Красноселькупского района Юрий Фишер публично осудил действия подчиненной.