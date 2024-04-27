27 апреля 2024

Музей «Гараж» обыскали по делу Петра Верзилова*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Столичный музей «Гараж» обыскали сотрудники ФСБ Фото:

Обыски в офисе и образовательном центре музея «Гараж» в Москве, прошедшие 26 апреля, состоялись в рамках уголовного дела бывшего издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщает «Коммерсант».

«Обыски накануне в их заведении [„Гараж“] проводили сотрудники <…> по уголовному делу в отношении одного из основателей группы Pussy Riot. Бывшего издателя „Медиазоны“ Петра Верзилова», — пишет «Коммерсант».

Как уточняет издание, следственные действия завершены, музей продолжает работу в обычном режиме. С 2022 года «Гараж» прекратил выставочную деятельность, но проводил лекции, презентации книг и кинопоказы.

В марте 2024 года силовики пришли с обысками к художникам из разных городов России, также, вероятно, по делу Петра Верзилова. Он попал под уголовное преследование в конце 2022 года. Верзилову вменили распространение фейков об армии России, позднее приговор по этой статье был отменен. Дело отправили на рассмотрение повторно.

*Петр Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обыски в офисе и образовательном центре музея «Гараж» в Москве, прошедшие 26 апреля, состоялись в рамках уголовного дела бывшего издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщает «Коммерсант». «Обыски накануне в их заведении [„Гараж“] проводили сотрудники <…> по уголовному делу в отношении одного из основателей группы Pussy Riot. Бывшего издателя „Медиазоны“ Петра Верзилова», — пишет «Коммерсант». Как уточняет издание, следственные действия завершены, музей продолжает работу в обычном режиме. С 2022 года «Гараж» прекратил выставочную деятельность, но проводил лекции, презентации книг и кинопоказы. В марте 2024 года силовики пришли с обысками к художникам из разных городов России, также, вероятно, по делу Петра Верзилова. Он попал под уголовное преследование в конце 2022 года. Верзилову вменили распространение фейков об армии России, позднее приговор по этой статье был отменен. Дело отправили на рассмотрение повторно. *Петр Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...