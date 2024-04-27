Музей «Гараж» обыскали по делу Петра Верзилова*

28 апреля 2024 в 03:12 Размер текста - 17 +

Столичный музей «Гараж» обыскали сотрудники ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обыски в офисе и образовательном центре музея «Гараж» в Москве, прошедшие 26 апреля, состоялись в рамках уголовного дела бывшего издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщает «Коммерсант». «Обыски накануне в их заведении [„Гараж“] проводили сотрудники <…> по уголовному делу в отношении одного из основателей группы Pussy Riot. Бывшего издателя „Медиазоны“ Петра Верзилова», — пишет « Коммерсант ». Как уточняет издание, следственные действия завершены, музей продолжает работу в обычном режиме. С 2022 года «Гараж» прекратил выставочную деятельность, но проводил лекции, презентации книг и кинопоказы. В марте 2024 года силовики пришли с обысками к художникам из разных городов России, также, вероятно, по делу Петра Верзилова. Он попал под уголовное преследование в конце 2022 года. Верзилову вменили распространение фейков об армии России, позднее приговор по этой статье был отменен. Дело отправили на рассмотрение повторно. *Петр Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обыски в офисе и образовательном центре музея «Гараж» в Москве, прошедшие 26 апреля, состоялись в рамках уголовного дела бывшего издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщает «Коммерсант». «Обыски накануне в их заведении [„Гараж“] проводили сотрудники <…> по уголовному делу в отношении одного из основателей группы Pussy Riot. Бывшего издателя „Медиазоны“ Петра Верзилова», — пишет «Коммерсант». Как уточняет издание, следственные действия завершены, музей продолжает работу в обычном режиме. С 2022 года «Гараж» прекратил выставочную деятельность, но проводил лекции, презентации книг и кинопоказы. В марте 2024 года силовики пришли с обысками к художникам из разных городов России, также, вероятно, по делу Петра Верзилова. Он попал под уголовное преследование в конце 2022 года. Верзилову вменили распространение фейков об армии России, позднее приговор по этой статье был отменен. Дело отправили на рассмотрение повторно. *Петр Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов