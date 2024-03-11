Общество Суд отменил заочный приговор Петру Верзилову* 11 марта 2024 в 14:12 Размер текста - 17 + Заочный приговор Петру Верзилову* отменен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Суд отменил приговор основателю «Медиазоны» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) в связи с его фейковыми заявлениями об ВС РФ. Причина отмены приговора неизвестна. «Суд отменил заочный приговор Петру Верзилову за фейки об армии», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что дело было направлено на новое рассмотрение. Причины отмены приговора судьей не были озвучены, заключили в агентстве. Басманный суд Москвы 3 ноября вынес приговор Верзилову. Он был приговорен за распространение ложных сведений о российской армии к восьми с половиной годам колонии. Прокурор запрашивал арест Верзилова на девять лет колонии общего режима. Сторона обвинения также просила, чтобы срок отсчитывался с момента экстрадиции или задержания журналиста. *Петр Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов Суд отменил приговор основателю «Медиазоны» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) в связи с его фейковыми заявлениями об ВС РФ. Причина отмены приговора неизвестна. «Суд отменил заочный приговор Петру Верзилову за фейки об армии», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что дело было направлено на новое рассмотрение. Причины отмены приговора судьей не были озвучены, заключили в агентстве. Басманный суд Москвы 3 ноября вынес приговор Верзилову. Он был приговорен за распространение ложных сведений о российской армии к восьми с половиной годам колонии. Прокурор запрашивал арест Верзилова на девять лет колонии общего режима. Сторона обвинения также просила, чтобы срок отсчитывался с момента экстрадиции или задержания журналиста. *Петр Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям