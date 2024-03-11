Суд отменил заочный приговор Петру Верзилову*

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Одиночные пикеты в поддержку пострадавших на журналистов и правозащитников. Москва, верзилов петр
Заочный приговор Петру Верзилову* отменен Фото:
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Иноагенты РФ

Суд отменил приговор основателю «Медиазоны» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) в связи с его фейковыми заявлениями об ВС РФ. Причина отмены приговора неизвестна.

«Суд отменил заочный приговор Петру Верзилову за фейки об армии», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что дело было направлено на новое рассмотрение. Причины отмены приговора судьей не были озвучены, заключили в агентстве.

Басманный суд Москвы 3 ноября вынес приговор Верзилову. Он был приговорен за распространение ложных сведений о российской армии к восьми с половиной годам колонии. Прокурор запрашивал арест Верзилова на девять лет колонии общего режима. Сторона обвинения также просила, чтобы срок отсчитывался с момента экстрадиции или задержания журналиста.

*Петр Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов

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Суд отменил приговор основателю «Медиазоны» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) в связи с его фейковыми заявлениями об ВС РФ. Причина отмены приговора неизвестна. «Суд отменил заочный приговор Петру Верзилову за фейки об армии», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что дело было направлено на новое рассмотрение. Причины отмены приговора судьей не были озвучены, заключили в агентстве. Басманный суд Москвы 3 ноября вынес приговор Верзилову. Он был приговорен за распространение ложных сведений о российской армии к восьми с половиной годам колонии. Прокурор запрашивал арест Верзилова на девять лет колонии общего режима. Сторона обвинения также просила, чтобы срок отсчитывался с момента экстрадиции или задержания журналиста. *Петр Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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