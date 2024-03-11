Суд отменил приговор основателю «Медиазоны» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) в связи с его фейковыми заявлениями об ВС РФ. Причина отмены приговора неизвестна.
«Суд отменил заочный приговор Петру Верзилову за фейки об армии», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что дело было направлено на новое рассмотрение. Причины отмены приговора судьей не были озвучены, заключили в агентстве.
Басманный суд Москвы 3 ноября вынес приговор Верзилову. Он был приговорен за распространение ложных сведений о российской армии к восьми с половиной годам колонии. Прокурор запрашивал арест Верзилова на девять лет колонии общего режима. Сторона обвинения также просила, чтобы срок отсчитывался с момента экстрадиции или задержания журналиста.
*Петр Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов
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