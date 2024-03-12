Что известно о деле Верзилова*, на волне которого силовики пришли к уральцам

Художника Илью Мозги отпустили после допроса

12 марта 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Вчера суд отменил заочный приговор Петру Верзилову (признан иноагентом) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Силовики пришли с обысками к художникам из разных городов России. В их числе оказался екатеринбуржец Илья Мозги, его увезли на допрос. Как пишет telegram-канал правозащитного проекта «Сетевые Свободы», обыски могут быть связаны с уголовным делом бывшего издателя «Медиазоны» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом). URA.RU рассказывает, что известно о его деле. Оперативные мероприятия прошли утром и днем 12 марта — у матери Верзилова, художника Саши Блота, участницы панк-группы Pussy Riot Маргариты Коноваловой и других, пишут «Сетевые свободы». После обысков Илью Мозги увезли на допрос. Спустя время его отпустили, сообщают «Вечерние ведомости». На звонок URA.RU сам художник не ответил, в пресс-службе УФСБ по Свердловской области пообещали уточнить информацию. Позднее стало известно об обысках у экс-директора уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (бывший ГЦСИ) Кристины Горлановой. У нее забрали компьютер, телефон и некоторые книги. Она является свидетелем по «делу „художника“, имя которого ей запретили называть», передает telegram-канал «ОВД-Инфо Live» (издание признано иноагентом). По данным «Сетевых Свобод», как минимум часть обысков санкционирована Лефортовским судом Москвы по ст. 275 УК РФ (госизмена). При этом в медиа была информация, что Верзилова обвиняют и в распространении фейков о российской армии. Является ли дело о госизмене новым, не уточняется. В октябре 2023-го в интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр иноагентов) Верзилов признавался, что воюет на стороне Вооруженных сил Украины — а именно занимается «разведывательной и логистической деятельностью». В конце 2022 года стало известно, что Верзилов попал под уголовное преследование. Впоследствии он рассказывал, что ему предъявили обвинение из-за нескольких постов в соцсетях, в которых он высказался о событиях в Буче. Ему вменили распространение ложной информации об армии России. 3 ноября 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к 8,5 года колонии. Приговор также запрещал ему в течение четырех лет администрировать сайты. А 11 марта Мосгорсуд отменил этот приговор и направил на повторное рассмотрение в Басманный суд. Вероятная причина отмены приговора — процессуальные нарушения при утверждении прокурором обвинительного заключения, сказал ТАСС адвокат Леонид Соколов. *Петр Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Силовики пришли с обысками к художникам из разных городов России. В их числе оказался екатеринбуржец Илья Мозги, его увезли на допрос. Как пишет telegram-канал правозащитного проекта «Сетевые Свободы», обыски могут быть связаны с уголовным делом бывшего издателя «Медиазоны» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом). URA.RU рассказывает, что известно о его деле. Оперативные мероприятия прошли утром и днем 12 марта — у матери Верзилова, художника Саши Блота, участницы панк-группы Pussy Riot Маргариты Коноваловой и других, пишут «Сетевые свободы». После обысков Илью Мозги увезли на допрос. Спустя время его отпустили, сообщают «Вечерние ведомости». На звонок URA.RU сам художник не ответил, в пресс-службе УФСБ по Свердловской области пообещали уточнить информацию. Позднее стало известно об обысках у экс-директора уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (бывший ГЦСИ) Кристины Горлановой. У нее забрали компьютер, телефон и некоторые книги. Она является свидетелем по «делу „художника“, имя которого ей запретили называть», передает telegram-канал «ОВД-Инфо Live» (издание признано иноагентом). По данным «Сетевых Свобод», как минимум часть обысков санкционирована Лефортовским судом Москвы по ст. 275 УК РФ (госизмена). При этом в медиа была информация, что Верзилова обвиняют и в распространении фейков о российской армии. Является ли дело о госизмене новым, не уточняется. В октябре 2023-го в интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр иноагентов) Верзилов признавался, что воюет на стороне Вооруженных сил Украины — а именно занимается «разведывательной и логистической деятельностью». В конце 2022 года стало известно, что Верзилов попал под уголовное преследование. Впоследствии он рассказывал, что ему предъявили обвинение из-за нескольких постов в соцсетях, в которых он высказался о событиях в Буче. Ему вменили распространение ложной информации об армии России. 3 ноября 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к 8,5 года колонии. Приговор также запрещал ему в течение четырех лет администрировать сайты. А 11 марта Мосгорсуд отменил этот приговор и направил на повторное рассмотрение в Басманный суд. Вероятная причина отмены приговора — процессуальные нарушения при утверждении прокурором обвинительного заключения, сказал ТАСС адвокат Леонид Соколов. *Петр Верзилов внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов.