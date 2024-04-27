Курганская компания по вывозу мусора в три раза увеличила убытки

28 апреля 2024 в 04:54 Размер текста - 17 +

Курганский регоператор по вывозу отходов нарастил убытки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области регоператор по вывозу мусора компания «Чистый город» в три раза увеличила убытки по итогу работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Чистый убыток ООО „Чистый город“ за 2022 год составил 100 128 000 рублей. Убыток за 2023 год — 303 807 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. На фоне резкого роста убытков, выручка регоператора выросла незначительно — с 952 млн рублей (2022 год) до 963 млн рублей за 2023 год, отмечается в СБИС. Владельцем ООО «Чистый город» является Дмитрий Елизаров (Екатеринбург), а руководит компанией курганец Андрей Жижин. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Чистый город» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее регоператор по вывозу мусора в Курганской области судился с региональным департаментом регулирования цен и тарифов, чтобы добиться отмены постановления о снижении тарифа на вывоз отходов. Изменения были внесены после требования прокуратуры и антимонопольного ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области регоператор по вывозу мусора компания «Чистый город» в три раза увеличила убытки по итогу работы за 2023 год. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Чистый убыток ООО „Чистый город“ за 2022 год составил 100 128 000 рублей. Убыток за 2023 год — 303 807 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. На фоне резкого роста убытков, выручка регоператора выросла незначительно — с 952 млн рублей (2022 год) до 963 млн рублей за 2023 год, отмечается в СБИС. Владельцем ООО «Чистый город» является Дмитрий Елизаров (Екатеринбург), а руководит компанией курганец Андрей Жижин. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Чистый город» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее регоператор по вывозу мусора в Курганской области судился с региональным департаментом регулирования цен и тарифов, чтобы добиться отмены постановления о снижении тарифа на вывоз отходов. Изменения были внесены после требования прокуратуры и антимонопольного ведомства.