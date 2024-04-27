27 апреля 2024

В Златоусте возле ракетного завода перевернулся грузовой поезд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, ржд, грузовой поезд
Транспортная прокуратура организовала проверку Фото:

В Златоусте (Челябинская область) во время движения сошел с рельсов и перевернулся грузовой поезд. Инцидент произошел возле АО «Златмаш», одного из ведущих предприятий страны по изготовлению ракетных комплексов стратегического назначения. О происшествии сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«На подъезде к АО „Златмаш“ произошел сход шести вагонов. Из одного вагона вывалился груз — это металлопрокат», — сообщил telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура».

В надзорном органе отмечают, что на место ЧП в Златоусте выехал ответственный транспортный прокурор. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

Причина схода грузового состава выясняется
Причина схода грузового состава выясняется

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В Златоусте (Челябинская область) во время движения сошел с рельсов и перевернулся грузовой поезд. Инцидент произошел возле АО «Златмаш», одного из ведущих предприятий страны по изготовлению ракетных комплексов стратегического назначения. О происшествии сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «На подъезде к АО „Златмаш“ произошел сход шести вагонов. Из одного вагона вывалился груз — это металлопрокат», — сообщил telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура». В надзорном органе отмечают, что на место ЧП в Златоусте выехал ответственный транспортный прокурор. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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