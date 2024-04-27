В Златоусте (Челябинская область) во время движения сошел с рельсов и перевернулся грузовой поезд. Инцидент произошел возле АО «Златмаш», одного из ведущих предприятий страны по изготовлению ракетных комплексов стратегического назначения. О происшествии сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«На подъезде к АО „Златмаш“ произошел сход шести вагонов. Из одного вагона вывалился груз — это металлопрокат», — сообщил telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура».
В надзорном органе отмечают, что на место ЧП в Златоусте выехал ответственный транспортный прокурор. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.
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