США разрешили операции с российскими банками

Операции с российскими банками и США продлены до 1 ноября
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Операции с российскими банками и США продлены до 1 ноября. Об этом сообщили в Минфине Штатов.
«США до 1 ноября 2024 года разрешили операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики», — говорится в заявлении Минфина, которое опубликовано
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