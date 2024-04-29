США разрешили операции с российскими банками

29 апреля 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Операции с российскими банками и США продлены до 1 ноября Фото: Сергей Русанов новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Операции с российскими банками и США продлены до 1 ноября. Об этом сообщили в Минфине Штатов. «США до 1 ноября 2024 года разрешили операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики», — говорится в заявлении Минфина, которое опубликовано на сайте . Отмечается, что речь идет, в частности, про ВТБ, Альфа-банк, Росбанк и других. Также в списке оказался и Центробанк. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Операции с российскими банками и США продлены до 1 ноября. Об этом сообщили в Минфине Штатов. «США до 1 ноября 2024 года разрешили операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики», — говорится в заявлении Минфина, которое опубликовано на сайте. Отмечается, что речь идет, в частности, про ВТБ, Альфа-банк, Росбанк и других. Также в списке оказался и Центробанк.