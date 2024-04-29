США разрешили операции с российскими банками

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, белый дом, сша, вашингтон, америка
Операции с российскими банками и США продлены до 1 ноября Фото:
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Операции с российскими банками и США продлены до 1 ноября. Об этом сообщили в Минфине Штатов.

«США до 1 ноября 2024 года разрешили операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики», — говорится в заявлении Минфина, которое опубликовано на сайте. Отмечается, что речь идет, в частности, про ВТБ, Альфа-банк, Росбанк и других. Также в списке оказался и Центробанк.

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Операции с российскими банками и США продлены до 1 ноября. Об этом сообщили в Минфине Штатов. «США до 1 ноября 2024 года разрешили операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики», — говорится в заявлении Минфина, которое опубликовано на сайте. Отмечается, что речь идет, в частности, про ВТБ, Альфа-банк, Росбанк и других. Также в списке оказался и Центробанк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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