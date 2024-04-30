Житель Узбекистана получил пять лет за оскорбление президента

Наманганский городской суд Узбекистана приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, который ранее оскорбил президента республики Шавката Мирзиеева за участие в Параде Победы в 2023 году в Москве. Об этом сообщил представитель инстанции.
«Суд признал подсудимого виновным по части третьей статьи „посягательства на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление“. Он приговорен к пяти годам лишения свободы», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Ранее 28-летний житель города Намангана опубликовал в соцсетях новость об участии Мирзиеева в параде. К посту он прикрепил комментарий, который судебная экспертиза расценила как оскорбление и дискредитацию главы республики.
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