Житель Узбекистана получил пять лет за оскорбление президента

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, мирзиеев шавкат
За оскорбление Шавката Мирзиеева гражданину дали пять лет тюрьмы Фото:

Наманганский городской суд Узбекистана приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, который ранее оскорбил президента республики Шавката Мирзиеева за участие в Параде Победы в 2023 году в Москве. Об этом сообщил представитель инстанции.

«Суд признал подсудимого виновным по части третьей статьи „посягательства на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление“. Он приговорен к пяти годам лишения свободы», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Ранее 28-летний житель города Намангана опубликовал в соцсетях новость об участии Мирзиеева в параде. К посту он прикрепил комментарий, который судебная экспертиза расценила как оскорбление и дискредитацию главы республики.

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Наманганский городской суд Узбекистана приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, который ранее оскорбил президента республики Шавката Мирзиеева за участие в Параде Победы в 2023 году в Москве. Об этом сообщил представитель инстанции. «Суд признал подсудимого виновным по части третьей статьи „посягательства на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление“. Он приговорен к пяти годам лишения свободы», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Ранее 28-летний житель города Намангана опубликовал в соцсетях новость об участии Мирзиеева в параде. К посту он прикрепил комментарий, который судебная экспертиза расценила как оскорбление и дискредитацию главы республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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