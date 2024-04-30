Общество Житель Узбекистана получил пять лет за оскорбление президента 30 апреля 2024 в 16:23 Размер текста - 17 + За оскорбление Шавката Мирзиеева гражданину дали пять лет тюрьмы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Наманганский городской суд Узбекистана приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, который ранее оскорбил президента республики Шавката Мирзиеева за участие в Параде Победы в 2023 году в Москве. Об этом сообщил представитель инстанции. «Суд признал подсудимого виновным по части третьей статьи „посягательства на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление“. Он приговорен к пяти годам лишения свободы», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Ранее 28-летний житель города Намангана опубликовал в соцсетях новость об участии Мирзиеева в параде. К посту он прикрепил комментарий, который судебная экспертиза расценила как оскорбление и дискредитацию главы республики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Наманганский городской суд Узбекистана приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, который ранее оскорбил президента республики Шавката Мирзиеева за участие в Параде Победы в 2023 году в Москве. Об этом сообщил представитель инстанции. «Суд признал подсудимого виновным по части третьей статьи „посягательства на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление“. Он приговорен к пяти годам лишения свободы», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Ранее 28-летний житель города Намангана опубликовал в соцсетях новость об участии Мирзиеева в параде. К посту он прикрепил комментарий, который судебная экспертиза расценила как оскорбление и дискредитацию главы республики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям