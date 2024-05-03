В Крыму ищут военных, унесенных в открытое море: что известно к этому часу

В Минобороны сообщили о поисках пропавших в море у Крыма срочников

04 мая 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Шансы найти солдат выжившими стремятся к минимальным Фото: Владимир Андреев © URA.RU В штормовую погоду 30 апреля на весельной лодке в Крыму в открытое море вышли двое солдат-срочников из Северной Осетии и Дагестана. Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, их видели сослуживцы, которые и обратились в МЧС. Поиски в прибрежной зоне не дали результатов, и спасатели расширили площадь розыскных работ. Что известно об инциденте к этому часу — в материале URA.RU. Трое срочников пропали в море у берегов Крыма Двое срочников из Северной Осетии и один из Дагестана, проходившие службу в Крыму, отправились в море 30 апреля, несмотря на сильный ветер. Поиски пропавших продолжаются до сих пор, передают в Минобороны. Однако, по данным МЧС по Крыму и Севастополю, шансы на спасение стремятся к нулю, с учетом того, сколько времени молодые люди провели в открытом море. По данным « Коммерсанта », пропавших рядовых Алана Бузарова, Вильяма Тедеева и Руслана Магомедова разыскивают на территории полуострова, подозревая в дезертирстве. Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных Начиная с 15 часов 30 апреля прибывшие на место сотрудники МЧС России вели поиск на моторной лодке. Для расширения района поиска к вечеру того же дня были привлечены вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России. А с наступлением сумерек были дополнительно привлечены три катера Черноморского флота, пишут РИА Новости. На Крым обрушился штормовой ветер до 22 метров в секунду Спасатели предупреждали о риске возникновения ЧС с возможными авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Специалисты не исключали и нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобилей, особенно на горных участках. Крымское управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявляло, что 30 апреля ожидалось усиление ветра до 22 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В штормовую погоду 30 апреля на весельной лодке в Крыму в открытое море вышли двое солдат-срочников из Северной Осетии и Дагестана. Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, их видели сослуживцы, которые и обратились в МЧС. Поиски в прибрежной зоне не дали результатов, и спасатели расширили площадь розыскных работ. Что известно об инциденте к этому часу — в материале URA.RU. Двое срочников из Северной Осетии и один из Дагестана, проходившие службу в Крыму, отправились в море 30 апреля, несмотря на сильный ветер. Поиски пропавших продолжаются до сих пор, передают в Минобороны. Однако, по данным МЧС по Крыму и Севастополю, шансы на спасение стремятся к нулю, с учетом того, сколько времени молодые люди провели в открытом море. По данным «Коммерсанта», пропавших рядовых Алана Бузарова, Вильяма Тедеева и Руслана Магомедова разыскивают на территории полуострова, подозревая в дезертирстве. Начиная с 15 часов 30 апреля прибывшие на место сотрудники МЧС России вели поиск на моторной лодке. Для расширения района поиска к вечеру того же дня были привлечены вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России. А с наступлением сумерек были дополнительно привлечены три катера Черноморского флота, пишут РИА Новости. Спасатели предупреждали о риске возникновения ЧС с возможными авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Специалисты не исключали и нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобилей, особенно на горных участках. Крымское управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявляло, что 30 апреля ожидалось усиление ветра до 22 метров в секунду.