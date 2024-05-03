Минобороны: в Крыму ведут поиски трех военных, унесенных в море

04 мая 2024 в 00:47 Размер текста - 17 +

Инцидент видели сослуживцы солдат, которые и обратились в МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Крыму продолжаются поиски военнослужащих, который 30 апреля вышли на весельной лодке в открытое море. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Южного военного округа. «ЧП произошло днем 30 апреля. Трое срочников, уроженцы Северной Осетии и Дагестана, не справились с управлением резиновой весельной лодкой и были унесены в открытое море. Ведутся поиски», — цитирует РБК пресс-службу Южного военного округа. В ведомстве добавляют, что инцидент произошел в условиях неблагоприятных погодных условий. Ранее глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло в своем telegram-канале отметил, что поиски в прибрежной зоне пока не дали результата. Он подчеркнул, что власти немедленно связались с военной прокуратурой и оказывают всю возможную помощь для поисков пропавших солдат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Крыму продолжаются поиски военнослужащих, который 30 апреля вышли на весельной лодке в открытое море. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Южного военного округа. «ЧП произошло днем 30 апреля. Трое срочников, уроженцы Северной Осетии и Дагестана, не справились с управлением резиновой весельной лодкой и были унесены в открытое море. Ведутся поиски», — цитирует РБК пресс-службу Южного военного округа. В ведомстве добавляют, что инцидент произошел в условиях неблагоприятных погодных условий. Ранее глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло в своем telegram-канале отметил, что поиски в прибрежной зоне пока не дали результата. Он подчеркнул, что власти немедленно связались с военной прокуратурой и оказывают всю возможную помощь для поисков пропавших солдат.