03 мая 2024

Минобороны: в Крыму ведут поиски трех военных, унесенных в море

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Граница Россия-Казахстан. Челябинск., бинокль, армия, военные, наблюдатель, пнб
Инцидент видели сослуживцы солдат, которые и обратились в МЧС Фото:

В Крыму продолжаются поиски военнослужащих, который 30 апреля вышли на весельной лодке в открытое море. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Южного военного округа.

«ЧП произошло днем 30 апреля. Трое срочников, уроженцы Северной Осетии и Дагестана, не справились с управлением резиновой весельной лодкой и были унесены в открытое море. Ведутся поиски», — цитирует РБК пресс-службу Южного военного округа.

В ведомстве добавляют, что инцидент произошел в условиях неблагоприятных погодных условий. Ранее глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло в своем telegram-канале отметил, что поиски в прибрежной зоне пока не дали результата. Он подчеркнул, что власти немедленно связались с военной прокуратурой и оказывают всю возможную помощь для поисков пропавших солдат.

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В Крыму продолжаются поиски военнослужащих, который 30 апреля вышли на весельной лодке в открытое море. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Южного военного округа. «ЧП произошло днем 30 апреля. Трое срочников, уроженцы Северной Осетии и Дагестана, не справились с управлением резиновой весельной лодкой и были унесены в открытое море. Ведутся поиски», — цитирует РБК пресс-службу Южного военного округа. В ведомстве добавляют, что инцидент произошел в условиях неблагоприятных погодных условий. Ранее глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло в своем telegram-канале отметил, что поиски в прибрежной зоне пока не дали результата. Он подчеркнул, что власти немедленно связались с военной прокуратурой и оказывают всю возможную помощь для поисков пропавших солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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