Мэр Очакова незаконно купил квартиру в Испании в первый год СВО

07 мая 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Украинский мэр купил квартиру на незаконные средства Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Мэр города Очаков (Украина) Сергей Бычков в первый год начала спецоперации купил квартиру в Испании, на которую не имел официальных средств. Об этом сообщили в украинском Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). «В 2022 году чиновник вместе с женой приобрели в собственность квартиру в Испании площадью 122,31 кв. м стоимостью более пяти миллионов гривен», — говорится в сообщении НАПК, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что помимо этого, он получил якобы от матери более 12 миллионов гривен, что значительно превышает ее законные доходы. В декларациях Бычкова за 2021—2022 года нашли нарушений на 15 миллионов гривен. Таким образом, НАПК составило обоснованные выводы по статье о незаконном обогащении и внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию. Агентство направило их в Национальную полицию Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр города Очаков (Украина) Сергей Бычков в первый год начала спецоперации купил квартиру в Испании, на которую не имел официальных средств. Об этом сообщили в украинском Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). «В 2022 году чиновник вместе с женой приобрели в собственность квартиру в Испании площадью 122,31 кв. м стоимостью более пяти миллионов гривен», — говорится в сообщении НАПК, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что помимо этого, он получил якобы от матери более 12 миллионов гривен, что значительно превышает ее законные доходы. В декларациях Бычкова за 2021—2022 года нашли нарушений на 15 миллионов гривен. Таким образом, НАПК составило обоснованные выводы по статье о незаконном обогащении и внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию. Агентство направило их в Национальную полицию Украины.