Мэр Очакова незаконно купил квартиру в Испании в первый год СВО

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Украинский мэр купил квартиру на незаконные средства Фото:

Мэр города Очаков (Украина) Сергей Бычков в первый год начала спецоперации купил квартиру в Испании, на которую не имел официальных средств. Об этом сообщили в украинском Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

«В 2022 году чиновник вместе с женой приобрели в собственность квартиру в Испании площадью 122,31 кв. м стоимостью более пяти миллионов гривен», — говорится в сообщении НАПК, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что помимо этого, он получил якобы от матери более 12 миллионов гривен, что значительно превышает ее законные доходы.

В декларациях Бычкова за 2021—2022 года нашли нарушений на 15 миллионов гривен. Таким образом, НАПК составило обоснованные выводы по статье о незаконном обогащении и внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию. Агентство направило их в Национальную полицию Украины.

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Мэр города Очаков (Украина) Сергей Бычков в первый год начала спецоперации купил квартиру в Испании, на которую не имел официальных средств. Об этом сообщили в украинском Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). «В 2022 году чиновник вместе с женой приобрели в собственность квартиру в Испании площадью 122,31 кв. м стоимостью более пяти миллионов гривен», — говорится в сообщении НАПК, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что помимо этого, он получил якобы от матери более 12 миллионов гривен, что значительно превышает ее законные доходы. В декларациях Бычкова за 2021—2022 года нашли нарушений на 15 миллионов гривен. Таким образом, НАПК составило обоснованные выводы по статье о незаконном обогащении и внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию. Агентство направило их в Национальную полицию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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