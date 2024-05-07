Курганский травматолог с тридцатилетним стажем отметил юбилей

08 мая 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Врачу Центра Илизарова Федору Гофману исполнилось 60 лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане отмечает шестидесятый день рождения травматолог-ортопед Федор Гофман, который работает в НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова уже тридцать лет. Об этом написало сообщество медицинского центра травматологии и ортопедии в соцсети «ВКонтакте». «Коллектив поздравляет с шестидесятилетним юбилеем врача травматолога-ортопеда Федора Гофмана. Сегодня ветеран Центра Илизарова Федор Гофман принимает поздравления коллег и пациентов. В клинику он пришел в марте 1994 года. В этом году Федор Федорович отметил тридцатилетие своей работы в Центре Илизарова», — указано в сообществе центра. Гофман получает позитивные отзывы от пациентов как из России, так из-за рубежа, как отметили в сообществе. Кроме того, коллектив Центра вспомнил историю девочки с фосфат-диабетом, которая смогла передвигаться на своих ногах благодаря лечащему врачу Гофману и другим его коллегам. Травматолог множество раз был награжден за многолетний труд в системе здравоохранения почетными грамотами, а также нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». За многолетний, добросовестный труд в системе здравоохранения неоднократно поощрялся наградами и почетными грамотами, награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане отмечает шестидесятый день рождения травматолог-ортопед Федор Гофман, который работает в НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова уже тридцать лет. Об этом написало сообщество медицинского центра травматологии и ортопедии в соцсети «ВКонтакте». «Коллектив поздравляет с шестидесятилетним юбилеем врача травматолога-ортопеда Федора Гофмана. Сегодня ветеран Центра Илизарова Федор Гофман принимает поздравления коллег и пациентов. В клинику он пришел в марте 1994 года. В этом году Федор Федорович отметил тридцатилетие своей работы в Центре Илизарова», — указано в сообществе центра. Гофман получает позитивные отзывы от пациентов как из России, так из-за рубежа, как отметили в сообществе. Кроме того, коллектив Центра вспомнил историю девочки с фосфат-диабетом, которая смогла передвигаться на своих ногах благодаря лечащему врачу Гофману и другим его коллегам. Травматолог множество раз был награжден за многолетний труд в системе здравоохранения почетными грамотами, а также нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». За многолетний, добросовестный труд в системе здравоохранения неоднократно поощрялся наградами и почетными грамотами, награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».