Минобороны отчиталось, как РФ отомстила Украине за удары атаки на энергообъекты

ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по энергообъектам Украины, а также по военно-промышленным предприятиям. Такие атаки стали ответом со стороны России на недавние удары Украины по российским энергетическим объектам. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В ответ попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня утром ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности <…> по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — передает военное ведомство в telegram-канале. В министерстве подчеркнули, что российские удары были произведены гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». Также при атаке были задействованы беспилотники. Все обозначенные объекты противника были поражены, подытожили в Минобороны.
Утром 8 мая энергообъекты Украины были атакованы в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях. URA.RU отдельно сообщали об ударах в отдельном материале. Недавно Украина активно атаковала российские энергообъекты.
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