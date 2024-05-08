Минобороны отчиталось, как РФ отомстила Украине за удары атаки на энергообъекты

Минобороны: в ответ на киевские удары Россия атаковала энергообъекты Украины

08 мая 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Российские военные атаковали высокоточными ракетами по энергообъектам Украины, уточнили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по энергообъектам Украины, а также по военно-промышленным предприятиям. Такие атаки стали ответом со стороны России на недавние удары Украины по российским энергетическим объектам. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В ответ попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня утром ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности <…> по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — передает военное ведомство в telegram-канале. В министерстве подчеркнули, что российские удары были произведены гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». Также при атаке были задействованы беспилотники. Все обозначенные объекты противника были поражены, подытожили в Минобороны. Утром 8 мая энергообъекты Украины были атакованы в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях. URA.RU отдельно сообщали об ударах в отдельном материале. Недавно Украина активно атаковала российские энергообъекты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по энергообъектам Украины, а также по военно-промышленным предприятиям. Такие атаки стали ответом со стороны России на недавние удары Украины по российским энергетическим объектам. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В ответ попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня утром ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности <…> по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — передает военное ведомство в telegram-канале. В министерстве подчеркнули, что российские удары были произведены гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». Также при атаке были задействованы беспилотники. Все обозначенные объекты противника были поражены, подытожили в Минобороны. Утром 8 мая энергообъекты Украины были атакованы в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях. URA.RU отдельно сообщали об ударах в отдельном материале. Недавно Украина активно атаковала российские энергообъекты.