На Украине атакованы энергообъекты в шести областях: главное о происшествии

На западе Украины, в том числе в Киеве, были слышны взрывы на фоне тревоги

08 мая 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

На Украине прозвучали взрывы, атакованы энергообъекты страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В шести областях Украины атакованы энергообъекты. Взрывы прогремели в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях. Что известно об атаках — в материале URA.RU. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что повреждения получили объекты генерации и передачи электроэнергии в пяти регионах страны. «Последствия уточняются. Энергетики работают над их ликвидацией», — передает слова telegram-канал министерства. Полтавский район При взрыве в Полтавском районе пострадал объект энергетической инфраструктуры. Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что атака совершена с помощью БПЛА. Киев и другие города Взрывы были слышны и во Львовской и Киевской областях. О них сообщал украинский телеканал ICTV. В это же время украинское издание «Общественное. Новости» отмечало, что прилетов было три. Один из ударов пришелся по подконтрольному Украине Запорожью. Также сообщали о прилетах по Киевской ГЭС и Бурштынской ТЭС. Об этом заявили в telegram-канале «Украина.ру». Бурштынская ТЭС располагается в городе Бурштын, рядом с пересечением электропередач, соединяющих Украину с тремя городами: Венгрией, Румынией и Словакией. Всего пострадало Были повреждены объекты в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Воздушная тревога На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Спустя примерно 20 минут после ее отмены, тревога была объявлена повторно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В шести областях Украины атакованы энергообъекты. Взрывы прогремели в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях. Что известно об атаках — в материале URA.RU. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что повреждения получили объекты генерации и передачи электроэнергии в пяти регионах страны. «Последствия уточняются. Энергетики работают над их ликвидацией», — передает слова telegram-канал министерства. При взрыве в Полтавском районе пострадал объект энергетической инфраструктуры. Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что атака совершена с помощью БПЛА. Взрывы были слышны и во Львовской и Киевской областях. О них сообщал украинский телеканал ICTV. В это же время украинское издание «Общественное. Новости» отмечало, что прилетов было три. Один из ударов пришелся по подконтрольному Украине Запорожью. Также сообщали о прилетах по Киевской ГЭС и Бурштынской ТЭС. Об этом заявили в telegram-канале «Украина.ру». Бурштынская ТЭС располагается в городе Бурштын, рядом с пересечением электропередач, соединяющих Украину с тремя городами: Венгрией, Румынией и Словакией. Были повреждены объекты в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Спустя примерно 20 минут после ее отмены, тревога была объявлена повторно.