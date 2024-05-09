На Красной площади начался парад Победы

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Генеральная репетиция Парада Победы на Красной Площади. 5 мая 2024. Москва, военная техника, т 34, танк т 34, репетиция парада победы москва
В параде участвует 75 единиц военного вооружения и авиации ВКС РФ Фото:
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День Победы в России в 2024 году

В Москве на Красной площади начался торжественный парад, посвященный 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем принимают все виды войск Вооруженных сил РФ.

На Красную площадь прибыл президент России Владимир Путин и приглашенные лидеры других стран. На мероприятии также присутствуют депутаты Госдумы, и. о. премьер-министра России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В параде участвуют девять тысяч человек, 75 единиц военного вооружения и авиации ВКС РФ. Там будут представлены бронеавтомобили «Тигр», «ВПК-Урал», «Тайфун-К», бронетранспортеры БТР-82А, ЗРК С-400, оперативно-тактические комплексы «Искандер-М». Кроме того, покажут основу ядерного щита России — мобильные стратегические ракетные комплексы «Ярс».

URA.RU ведет текстовую трансляцию с парада на сайте и видеотрансляции на платформе Rutube, в соцсетях «ВКонтакте» и Одноклассники.

Шествие продлится до 12:00 по мск. Вечером 9 мая состоится салют. В большинстве российских городов он начнется в 22:00 по местному времени.

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В Москве на Красной площади начался торжественный парад, посвященный 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем принимают все виды войск Вооруженных сил РФ. На Красную площадь прибыл президент России Владимир Путин и приглашенные лидеры других стран. На мероприятии также присутствуют депутаты Госдумы, и. о. премьер-министра России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В параде участвуют девять тысяч человек, 75 единиц военного вооружения и авиации ВКС РФ. Там будут представлены бронеавтомобили «Тигр», «ВПК-Урал», «Тайфун-К», бронетранспортеры БТР-82А, ЗРК С-400, оперативно-тактические комплексы «Искандер-М». Кроме того, покажут основу ядерного щита России — мобильные стратегические ракетные комплексы «Ярс». URA.RU ведет текстовую трансляцию с парада на сайте и видеотрансляции на платформе Rutube, в соцсетях «ВКонтакте» и Одноклассники. Шествие продлится до 12:00 по мск. Вечером 9 мая состоится салют. В большинстве российских городов он начнется в 22:00 по местному времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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