Общество На Красной площади начался парад Победы 09 мая 2024 в 12:00 Размер текста - 17 + В параде участвует 75 единиц военного вооружения и авиации ВКС РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году В Москве на Красной площади начался торжественный парад, посвященный 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем принимают все виды войск Вооруженных сил РФ. На Красную площадь прибыл президент России Владимир Путин и приглашенные лидеры других стран. На мероприятии также присутствуют депутаты Госдумы, и. о. премьер-министра России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В параде участвуют девять тысяч человек, 75 единиц военного вооружения и авиации ВКС РФ. Там будут представлены бронеавтомобили «Тигр», «ВПК-Урал», «Тайфун-К», бронетранспортеры БТР-82А, ЗРК С-400, оперативно-тактические комплексы «Искандер-М». Кроме того, покажут основу ядерного щита России — мобильные стратегические ракетные комплексы «Ярс». URA.RU ведет текстовую трансляцию с парада на сайте и видеотрансляции на платформе Rutube , в соцсетях « ВКонтакте» и Одноклассники . Шествие продлится до 12:00 по мск. Вечером 9 мая состоится салют. В большинстве российских городов он начнется в 22:00 по местному времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Москве на Красной площади начался торжественный парад, посвященный 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем принимают все виды войск Вооруженных сил РФ. На Красную площадь прибыл президент России Владимир Путин и приглашенные лидеры других стран. На мероприятии также присутствуют депутаты Госдумы, и. о. премьер-министра России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В параде участвуют девять тысяч человек, 75 единиц военного вооружения и авиации ВКС РФ. Там будут представлены бронеавтомобили «Тигр», «ВПК-Урал», «Тайфун-К», бронетранспортеры БТР-82А, ЗРК С-400, оперативно-тактические комплексы «Искандер-М». Кроме того, покажут основу ядерного щита России — мобильные стратегические ракетные комплексы «Ярс». URA.RU ведет текстовую трансляцию с парада на сайте и видеотрансляции на платформе Rutube, в соцсетях «ВКонтакте» и Одноклассники. Шествие продлится до 12:00 по мск. Вечером 9 мая состоится салют. В большинстве российских городов он начнется в 22:00 по местному времени. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям