На Красной площади начался парад Победы

В Москве на Красной площади начался торжественный парад, посвященный 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем принимают все виды войск Вооруженных сил РФ.
На Красную площадь прибыл президент России Владимир Путин и приглашенные лидеры других стран. На мероприятии также присутствуют депутаты Госдумы, и. о. премьер-министра России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В параде участвуют девять тысяч человек, 75 единиц военного вооружения и авиации ВКС РФ. Там будут представлены бронеавтомобили «Тигр», «ВПК-Урал», «Тайфун-К», бронетранспортеры БТР-82А, ЗРК С-400, оперативно-тактические комплексы «Искандер-М». Кроме того, покажут основу ядерного щита России — мобильные стратегические ракетные комплексы «Ярс».
URA.RU ведет текстовую трансляцию с парада на сайте и видеотрансляции на платформе
Шествие продлится до 12:00 по мск. Вечером 9 мая состоится салют. В большинстве российских городов он начнется в 22:00 по местному времени.
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