Bloomberg: Кулеба бьется головой об стену ради поставок Patriot для Киева

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Кулеба заявил, что бьется головой об стену в надежде получить Patriot для Киева
Кулеба заявил, что бьется головой об стену в надежде получить Patriot для Киева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «бьется о стену головой» в попытке добиться поставок систем противовоздушной обороны Patriot от западных союзников. Такой комментарий он дал агентству Bloomberg.

«Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичикам», — заявил Кулеба агентству, передает ТАСС. По его словам, украинская дипломатия не работает должным образом в вопросе обеспечения страны необходимыми системами ПВО.

Ранее Кулеба говорил, что «за закрытыми дверями» просит партнеров на Западе прислать Киеву системы ПВО Patriot в аренду. По его словам, такой метод еще не получил одобрения. Он назвал тему поставок систем ПВО горячей и самой проблемной, передает Life

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «бьется о стену головой» в попытке добиться поставок систем противовоздушной обороны Patriot от западных союзников. Такой комментарий он дал агентству Bloomberg. «Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичикам», — заявил Кулеба агентству, передает ТАСС. По его словам, украинская дипломатия не работает должным образом в вопросе обеспечения страны необходимыми системами ПВО. Ранее Кулеба говорил, что «за закрытыми дверями» просит партнеров на Западе прислать Киеву системы ПВО Patriot в аренду. По его словам, такой метод еще не получил одобрения. Он назвал тему поставок систем ПВО горячей и самой проблемной, передает Life. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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