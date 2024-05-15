Bloomberg: Кулеба бьется головой об стену ради поставок Patriot для Киева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «бьется о стену головой» в попытке добиться поставок систем противовоздушной обороны Patriot от западных союзников. Такой комментарий он дал агентству Bloomberg.
«Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичикам», — заявил Кулеба агентству, передает ТАСС. По его словам, украинская дипломатия не работает должным образом в вопросе обеспечения страны необходимыми системами ПВО.
Ранее Кулеба говорил, что «за закрытыми дверями» просит партнеров на Западе прислать Киеву системы ПВО Patriot в аренду. По его словам, такой метод еще не получил одобрения. Он назвал тему поставок систем ПВО горячей и самой проблемной, передает Life.
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