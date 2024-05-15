Экс-майора полиции посадили на 8 лет за взятку в размере 1,5 млн рублей

Бывший майор полиции, старший оперуполномоченный уголовного розыска приговорен судом к восьми годам заключения в колонии строгого режима за получение взятки в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Воронежской области.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Следственный комитет по региону публично заявил о задержании полицейского 24 июня 2022 года по подозрению в том, что он получил более 1,5 миллиона рублей за то, что не задержал преступника, находившегося в розыске по обвинению в убийстве.
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