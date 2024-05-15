Курганский омбудсмен Лопатина недовольна зарплатой сотрудников

16 мая 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Аппарату курганского уполномоченного по правам человека увеличили содержание на 2024 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина считает, что зарплаты сотрудников аппарата не отвечают их высокой квалификации. Об этом омбудсмен сказала на заседании комитета по законодательству и государственному строительству Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU. «Три человека обеспечивают деятельность уполномоченного по правам человека: юрисконсульт, помощник и главный специалист. К сожалению, денежное содержание, на мой взгляд, не отвечает квалификации сотрудников. Они квалифицированные кадры. Если будет принято когда-либо решение о повышении заработной платы, я буду это приветствовать. На сегодняшний день, что есть, то и имеем. Работаем, не смотря на то, какая зарплата имеется», — сказала Лопатина. Начальник управления внутренней политики правительства Курганской области Евгений Сорогин пояснил, что содержание аппарата уполномоченного по правам человека в Курганской области составило 1 711 тысяч рублей в 2023. В 2024 году финансирование немного увеличено: до 1 763 тысяч рублей. По словам Сорогина, вопрос финансирования может быть решен положительно, но при увеличении лимита бюджета Курганской области. В правительстве области считают, что сотрудники аппарата омбудсмена должны работать на тех же условиях, что сотрудники аппарата правительства. На комитете также обсудили вопрос о наделении уполномоченных по правам человека возможностью внесения законодательных инициатив. Лопатина отметила, что острой необходимости в такой функции в настоящее время нет. Но если возможность появится, то курганский омбудсмен ей воспользуется. Вопрос рассматривается во всех субъектах РФ в целях укрепления института уполномоченного по правам человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина считает, что зарплаты сотрудников аппарата не отвечают их высокой квалификации. Об этом омбудсмен сказала на заседании комитета по законодательству и государственному строительству Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU. «Три человека обеспечивают деятельность уполномоченного по правам человека: юрисконсульт, помощник и главный специалист. К сожалению, денежное содержание, на мой взгляд, не отвечает квалификации сотрудников. Они квалифицированные кадры. Если будет принято когда-либо решение о повышении заработной платы, я буду это приветствовать. На сегодняшний день, что есть, то и имеем. Работаем, не смотря на то, какая зарплата имеется», — сказала Лопатина. Начальник управления внутренней политики правительства Курганской области Евгений Сорогин пояснил, что содержание аппарата уполномоченного по правам человека в Курганской области составило 1 711 тысяч рублей в 2023. В 2024 году финансирование немного увеличено: до 1 763 тысяч рублей. По словам Сорогина, вопрос финансирования может быть решен положительно, но при увеличении лимита бюджета Курганской области. В правительстве области считают, что сотрудники аппарата омбудсмена должны работать на тех же условиях, что сотрудники аппарата правительства. На комитете также обсудили вопрос о наделении уполномоченных по правам человека возможностью внесения законодательных инициатив. Лопатина отметила, что острой необходимости в такой функции в настоящее время нет. Но если возможность появится, то курганский омбудсмен ей воспользуется. Вопрос рассматривается во всех субъектах РФ в целях укрепления института уполномоченного по правам человека.