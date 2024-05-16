Как выглядит новое пространство у ТРК «Родник» в Челябинске. Фото

У ТРК «Родник» в Челябинске завершается первый этап благоустройства
© Служба новостей «URA.RU»
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Родник. Челябинск., трк родник
У ТРК появилась тропиночная сеть, сейчас делают безопасный переход через детскую железную дорогу Фото:

В Челябинске у торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Родник» рабочие приступили к завершению первого этапа благоустройства. На данный момент сделана тропиночная сеть и возводится безопасный переход через детскую железную дорогу, сообщили в пресс-службе мэрии.

«На территории у ТРК „Родник“ завершается первый этап благоустройства. Здесь уже обустроена тропиночная сеть, рабочие приступили к возведению безопасного перехода через детскую железную дорогу», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, следующим этапом будут проведены планировочные земляные работы, также снесут деревья. Далее на территории планируют высадить крупномерные деревья, кустарники, посеять газоны и обустроить цветники. Также здесь появится площадка для выгула собак.

Работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды». Завершить все работы планируется в сентябре ко дню города.

На территории у ТРК «Родник» завершается первый этап благоустройства, уже обустроена тропиночная сеть
На территории у ТРК «Родник» завершается первый этап благоустройства, уже обустроена тропиночная сеть
Фото:
Рабочие приступили к возведению безопасного перехода через детскую железную дорогу
Рабочие приступили к возведению безопасного перехода через детскую железную дорогу
Фото:
Полностью благоустроить территорию у ТРК планируется к сентябрю 2024 года
Полностью благоустроить территорию у ТРК планируется к сентябрю 2024 года
Фото:

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В Челябинске у торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Родник» рабочие приступили к завершению первого этапа благоустройства. На данный момент сделана тропиночная сеть и возводится безопасный переход через детскую железную дорогу, сообщили в пресс-службе мэрии. «На территории у ТРК „Родник“ завершается первый этап благоустройства. Здесь уже обустроена тропиночная сеть, рабочие приступили к возведению безопасного перехода через детскую железную дорогу», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, следующим этапом будут проведены планировочные земляные работы, также снесут деревья. Далее на территории планируют высадить крупномерные деревья, кустарники, посеять газоны и обустроить цветники. Также здесь появится площадка для выгула собак. Работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды». Завершить все работы планируется в сентябре ко дню города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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