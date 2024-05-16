В Челябинске у торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Родник» рабочие приступили к завершению первого этапа благоустройства. На данный момент сделана тропиночная сеть и возводится безопасный переход через детскую железную дорогу, сообщили в пресс-службе мэрии.
«На территории у ТРК „Родник“ завершается первый этап благоустройства. Здесь уже обустроена тропиночная сеть, рабочие приступили к возведению безопасного перехода через детскую железную дорогу», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, следующим этапом будут проведены планировочные земляные работы, также снесут деревья. Далее на территории планируют высадить крупномерные деревья, кустарники, посеять газоны и обустроить цветники. Также здесь появится площадка для выгула собак.
Работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды». Завершить все работы планируется в сентябре ко дню города.
На территории у ТРК «Родник» завершается первый этап благоустройства, уже обустроена тропиночная сеть
Фото: пресс-служба мэрии Челябинска
Рабочие приступили к возведению безопасного перехода через детскую железную дорогу
Фото: пресс-служба мэрии Челябинска
Полностью благоустроить территорию у ТРК планируется к сентябрю 2024 года
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В Челябинске у торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Родник» рабочие приступили к завершению первого этапа благоустройства. На данный момент сделана тропиночная сеть и возводится безопасный переход через детскую железную дорогу, сообщили в пресс-службе мэрии. «На территории у ТРК „Родник“ завершается первый этап благоустройства. Здесь уже обустроена тропиночная сеть, рабочие приступили к возведению безопасного перехода через детскую железную дорогу», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, следующим этапом будут проведены планировочные земляные работы, также снесут деревья. Далее на территории планируют высадить крупномерные деревья, кустарники, посеять газоны и обустроить цветники. Также здесь появится площадка для выгула собак. Работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды». Завершить все работы планируется в сентябре ко дню города.