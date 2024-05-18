18 мая 2024
17 мая 2024

Тюменская прокуратура взялась за историю с избиением ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по бюджету, налогам и финансам. Тюмень, прокурор, погоны прокурора, прокурорша
Помимо прокуратуры расследованием нападения на ребенка занялась полиция Фото:

В соцсетях накануне появилась информация об избиении в Тюмени несовершеннолетнего группой подростков. Один из нападавших набросился на пострадавшего с палкой. В прокуратуре области начали проверку по данному ЧП.

«Сегодня в социальных сетях размещено видео, на котором подростки совершают противоправные действия в отношении другого несовершеннолетнего, наносят ему несколько ударов палкой. Прокуратура Тюменской области организовала проверку по информации», — сообщается в telegram-канале ведомства.

К инциденту также подключились сотрудники полиции. Ими организована проверка, ход и результаты которой также на контроле прокуратуры.

ЧП произошло в одном из дворов на улице Дружбы. Спасением для несовершеннолетнего стало то, что его мама в это время приехала во двор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В соцсетях накануне появилась информация об избиении в Тюмени несовершеннолетнего группой подростков. Один из нападавших набросился на пострадавшего с палкой. В прокуратуре области начали проверку по данному ЧП. «Сегодня в социальных сетях размещено видео, на котором подростки совершают противоправные действия в отношении другого несовершеннолетнего, наносят ему несколько ударов палкой. Прокуратура Тюменской области организовала проверку по информации», — сообщается в telegram-канале ведомства. К инциденту также подключились сотрудники полиции. Ими организована проверка, ход и результаты которой также на контроле прокуратуры. ЧП произошло в одном из дворов на улице Дружбы. Спасением для несовершеннолетнего стало то, что его мама в это время приехала во двор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...