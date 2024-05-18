Тюменская прокуратура взялась за историю с избиением ребенка

19 мая 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Помимо прокуратуры расследованием нападения на ребенка занялась полиция Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В соцсетях накануне появилась информация об избиении в Тюмени несовершеннолетнего группой подростков. Один из нападавших набросился на пострадавшего с палкой. В прокуратуре области начали проверку по данному ЧП. «Сегодня в социальных сетях размещено видео, на котором подростки совершают противоправные действия в отношении другого несовершеннолетнего, наносят ему несколько ударов палкой. Прокуратура Тюменской области организовала проверку по информации», — сообщается в telegram-канале ведомства. К инциденту также подключились сотрудники полиции. Ими организована проверка, ход и результаты которой также на контроле прокуратуры. ЧП произошло в одном из дворов на улице Дружбы. Спасением для несовершеннолетнего стало то, что его мама в это время приехала во двор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В соцсетях накануне появилась информация об избиении в Тюмени несовершеннолетнего группой подростков. Один из нападавших набросился на пострадавшего с палкой. В прокуратуре области начали проверку по данному ЧП. «Сегодня в социальных сетях размещено видео, на котором подростки совершают противоправные действия в отношении другого несовершеннолетнего, наносят ему несколько ударов палкой. Прокуратура Тюменской области организовала проверку по информации», — сообщается в telegram-канале ведомства. К инциденту также подключились сотрудники полиции. Ими организована проверка, ход и результаты которой также на контроле прокуратуры. ЧП произошло в одном из дворов на улице Дружбы. Спасением для несовершеннолетнего стало то, что его мама в это время приехала во двор.