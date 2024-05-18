Тюменская прокуратура взялась за историю с избиением ребенка

В соцсетях накануне появилась информация об избиении в Тюмени несовершеннолетнего группой подростков. Один из нападавших набросился на пострадавшего с палкой. В прокуратуре области начали проверку по данному ЧП.
«Сегодня в социальных сетях размещено видео, на котором подростки совершают противоправные действия в отношении другого несовершеннолетнего, наносят ему несколько ударов палкой. Прокуратура Тюменской области организовала проверку по информации», — сообщается в telegram-канале ведомства.
К инциденту также подключились сотрудники полиции. Ими организована проверка, ход и результаты которой также на контроле прокуратуры.
ЧП произошло в одном из дворов на улице Дружбы. Спасением для несовершеннолетнего стало то, что его мама в это время приехала во двор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В соцсетях накануне появилась информация об избиении в Тюмени несовершеннолетнего группой подростков. Один из нападавших набросился на пострадавшего с палкой. В прокуратуре области начали проверку по данному ЧП. «Сегодня в социальных сетях размещено видео, на котором подростки совершают противоправные действия в отношении другого несовершеннолетнего, наносят ему несколько ударов палкой. Прокуратура Тюменской области организовала проверку по информации», — сообщается в telegram-канале ведомства. К инциденту также подключились сотрудники полиции. Ими организована проверка, ход и результаты которой также на контроле прокуратуры. ЧП произошло в одном из дворов на улице Дружбы. Спасением для несовершеннолетнего стало то, что его мама в это время приехала во двор.