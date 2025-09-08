В Тюменской области ожидается шторм

Мокрый шторм накроет регион 9 сентября
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение: 9 сентября ожидаются дождь и сильный ветер. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.
«В Тюменской области прогнозируется дождь и сильный ветер. Местами порывы могут достигать 14 м/с», — рассказали в инфоцентре властей.
Непосредственно в Тюмени днем будет около 12 градусов, вечером — 11. За безопасностью жителей следят и на трассах: там ведется круглосуточное патрулирование. В случае экстренной ситуации помощь окажут по телефонам 8-800-200-63-06 или 112.
