08 сентября 2025

Стало известно, когда в Тюменскую область придет снег

Первый снег в Тюменской области ожидается 20 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый снег придет в область уже на следующей неделе
Первый снег придет в область уже на следующей неделе Фото:

В Тюменской области 20 сентября ожидается первый снег. Его принесет циклон, у которого нет имени. Об этом сообщают журналисты.

«Первый снег в Тюменской области ожидается 20 сентября. Его принесет циклон, названия у которого пока нет. Он также затронет Свердловскую область, ЯНАО и ХМАО», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на главу прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Ранее URA.RU писало, что в регионе 9 сентября ожидается продолжительный дождь и сильный ветер. Из-за непогоды в Тюмени образовались крупные пробки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области 20 сентября ожидается первый снег. Его принесет циклон, у которого нет имени. Об этом сообщают журналисты. «Первый снег в Тюменской области ожидается 20 сентября. Его принесет циклон, названия у которого пока нет. Он также затронет Свердловскую область, ЯНАО и ХМАО», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на главу прогностического центра «Метео» Александра Шувалова. Ранее URA.RU писало, что в регионе 9 сентября ожидается продолжительный дождь и сильный ветер. Из-за непогоды в Тюмени образовались крупные пробки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...