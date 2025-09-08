Стало известно, когда в Тюменскую область придет снег

Первый снег придет в область уже на следующей неделе
В Тюменской области 20 сентября ожидается первый снег. Его принесет циклон, у которого нет имени. Об этом сообщают журналисты.
«Первый снег в Тюменской области ожидается 20 сентября. Его принесет циклон, названия у которого пока нет. Он также затронет Свердловскую область, ЯНАО и ХМАО», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на главу прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.
Ранее URA.RU писало, что в регионе 9 сентября ожидается продолжительный дождь и сильный ветер. Из-за непогоды в Тюмени образовались крупные пробки.
