Увезли в ХМАО, но парень не сдался: подросток сбежал из дома, чтобы вернуться в Тюмень

Сбежавшего из дома в Когалыме подростка нашли в Тобольске
Мальчик скучал по друзьям и школе, поэтому сбежал обратно в Тюмень
Мальчик скучал по друзьям и школе, поэтому сбежал обратно в Тюмень Фото:

Семья из Тюмени переехала в Когалым (ХМАО), но с этим решением был несогласен 14-летний подросток: он взял деньги, подаренные ему на день рождения, купил билет на поезд и отправился обратно. Нашли мальчика в Тобольске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе транспортной полиции Урала.

«Транспортные полицейские Тобольска вернули родителям 14-летнего школьника, самовольно ушедшего из дома в Когалыме. Как рассказала мама мальчика, она легла спать, а проснувшись не нашла сына дома. Оказалось, что семья недавно переехала из Тюмени в ХМАО, и подросток, недовольный таким решением, решил вернуться обратно. Он взял деньги, подаренные ему на день рождения, купил билет на поезд и уехал. С поезда его сняли в Тобольске», — рассказали в пресс-службе.

Жить ребенок собирался в тюменской квартире, ключи от которой он также прихватил с собой. Сотрудники ПДН провели с мальчиком беседу, и до приезда мамы поместили его в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В настоящее время семья уже воссоединилась.

