18 мая 2024
17 мая 2024

В Перми эвакуировали посетителей торгового центра

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр Гермес Плаза. Екатеринбург, эскалатор, пустой торговый зал, пустой тц, торговый центр гермес плаза, тц гермес плаза
В торговом центре Перми прошла эвакуация Фото:

Днем 19 мая на улицу срочно вывели посетителей торгово-развлекательного комплекса «СемьЯ» в Перми. Об этом URA.RU сообщили горожане.

«Произошла эвакуация посетителей и сотрудников ТРК „СемьЯ“ в Перми. Сработала пожарная сигнализация», — говорится в сообщении очевидцев с места событий.

Представители МЧС России по региону сообщили в своем telegram-канале, что в торговом центре было ложное срабатывание пожарной сигнализации. Специалисты выясняют причины случившегося.

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Днем 19 мая на улицу срочно вывели посетителей торгово-развлекательного комплекса «СемьЯ» в Перми. Об этом URA.RU сообщили горожане. «Произошла эвакуация посетителей и сотрудников ТРК „СемьЯ“ в Перми. Сработала пожарная сигнализация», — говорится в сообщении очевидцев с места событий. Представители МЧС России по региону сообщили в своем telegram-канале, что в торговом центре было ложное срабатывание пожарной сигнализации. Специалисты выясняют причины случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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