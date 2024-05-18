В Перми эвакуировали посетителей торгового центра

В торговом центре Перми прошла эвакуация
Днем 19 мая на улицу срочно вывели посетителей торгово-развлекательного комплекса «СемьЯ» в Перми. Об этом URA.RU сообщили горожане.
«Произошла эвакуация посетителей и сотрудников ТРК „СемьЯ“ в Перми. Сработала пожарная сигнализация», — говорится в сообщении очевидцев с места событий.
Представители МЧС России по региону сообщили в своем telegram-канале, что в торговом центре было ложное срабатывание пожарной сигнализации. Специалисты выясняют причины случившегося.
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