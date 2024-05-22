Неизвестный ворвался в квартиру бойца СВО и пытался убить его жену

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В квартиру бойца СВО вломился неадекватный человек и попытался убить его жену
В квартиру бойца СВО вломился неадекватный человек и попытался убить его жену Фото:

В Москве пытались убить жену участника СВО — в его квартиру на третьем этаже ночью через окно залез неадекватный мужчина и принялся жестоко избивать супругу бойца. Об этом рассказала сама пострадавшая Мина Распопова.

"Нападавший вел себя неадекватно, а глаза у него были словно стеклянные", — сообщила женщина telegram-каналу Readovka. Она не исключает, что он мог быть под воздействием запрещенных веществ.

21-летний нападавший по фамилии Ратке целился ногами по голове Мины, душил ее, а затем взял утюг и проломил ей голову. Женщине удалось вытолкать его прочь, а ее дочь вызвала полицию. Правоохранители нашли Ратке во дворах, где он также вел себя неадекватно. Сейчас женщина проходит лечение: у нее открытая черепно-мозговая травма, сотрясение, множественные гематомы и ушибы.

Мина написала заявление в полицию, но уголовное дело до сих пор не заведено. Женщина боится преступника, который находится на свободе, и считает случившееся попыткой убийства. Ее муж Юрий — старший мехвод известной бригады "Кальмиус", участвовавший в освобождении Авдеевки и награжденный медалью Суворова.

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В Москве пытались убить жену участника СВО — в его квартиру на третьем этаже ночью через окно залез неадекватный мужчина и принялся жестоко избивать супругу бойца. Об этом рассказала сама пострадавшая Мина Распопова. "Нападавший вел себя неадекватно, а глаза у него были словно стеклянные", — сообщила женщина telegram-каналу Readovka. Она не исключает, что он мог быть под воздействием запрещенных веществ. 21-летний нападавший по фамилии Ратке целился ногами по голове Мины, душил ее, а затем взял утюг и проломил ей голову. Женщине удалось вытолкать его прочь, а ее дочь вызвала полицию. Правоохранители нашли Ратке во дворах, где он также вел себя неадекватно. Сейчас женщина проходит лечение: у нее открытая черепно-мозговая травма, сотрясение, множественные гематомы и ушибы. Мина написала заявление в полицию, но уголовное дело до сих пор не заведено. Женщина боится преступника, который находится на свободе, и считает случившееся попыткой убийства. Ее муж Юрий — старший мехвод известной бригады "Кальмиус", участвовавший в освобождении Авдеевки и награжденный медалью Суворова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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