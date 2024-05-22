Почти 70 домов в Кургане временно останутся без горячей воды

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В центре Кургана отключат горячую воду
В центре Кургана отключат горячую воду Фото:

Теплоэнергетики на сутки приостановят подачу горячей воды в 67 домов центральной части Кургана. Остановка запланирована с 19:00 23 мая до 19:00 24 мая в связи с монтажом новой запорной арматуры на магистральной тепловой сети по улице Пролетарской, сообщает ПАО «КГК».

«Для капитального ремонта тепломагистрали по улице Пушкина и подачи горячей воды в жилые дома требуется заменить неисправную арматуру в тепловой камере по улице Пролетарской», — сообщил Евгений Филимонов, директор «Тепловые сети» ПАО «КГК». Жителей этих домов просят запастись необходимым запасом воды и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Отключение горячей воды будет произведено по следующим адресам:

  • Аргентовского 44, 46
  • Бурова-Петрова 96, 96Г, 96Г к.1, 98Г
  • Гоголя 92, 100, 102, 108, 133, 135, 151
  • Ипподромная 13
  • К. Маркса 117
  • К. Мяготина 153, 155, 155Б, 159, 159А, 161А, 163, 163А, 165, 165А, 167, 169,
  • 173, 173А, 178, 179, 181, 193, 195, 197
  • Кравченко 94
  • Ленина 48А, 48Б
  • Некрасова 30
  • Пролетарская 65, 67, 71, 78, 80, 82
  • Савельева 52, 54, 56, 58, 92
  • Станционная 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86
  • Урицкого 124, 126, 128, 130, 151, 157.

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Теплоэнергетики на сутки приостановят подачу горячей воды в 67 домов центральной части Кургана. Остановка запланирована с 19:00 23 мая до 19:00 24 мая в связи с монтажом новой запорной арматуры на магистральной тепловой сети по улице Пролетарской, сообщает ПАО «КГК». «Для капитального ремонта тепломагистрали по улице Пушкина и подачи горячей воды в жилые дома требуется заменить неисправную арматуру в тепловой камере по улице Пролетарской», — сообщил Евгений Филимонов, директор «Тепловые сети» ПАО «КГК». Жителей этих домов просят запастись необходимым запасом воды и отнестись с пониманием к временным неудобствам. Отключение горячей воды будет произведено по следующим адресам:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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