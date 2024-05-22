Почти 70 домов в Кургане временно останутся без горячей воды

Теплоэнергетики на сутки приостановят подачу горячей воды в 67 домов центральной части Кургана. Остановка запланирована с 19:00 23 мая до 19:00 24 мая в связи с монтажом новой запорной арматуры на магистральной тепловой сети по улице Пролетарской, сообщает ПАО «КГК».
«Для капитального ремонта тепломагистрали по улице Пушкина и подачи горячей воды в жилые дома требуется заменить неисправную арматуру в тепловой камере по улице Пролетарской», — сообщил Евгений Филимонов, директор «Тепловые сети» ПАО «КГК». Жителей этих домов просят запастись необходимым запасом воды и отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Отключение горячей воды будет произведено по следующим адресам:
- Аргентовского 44, 46
- Бурова-Петрова 96, 96Г, 96Г к.1, 98Г
- Гоголя 92, 100, 102, 108, 133, 135, 151
- Ипподромная 13
- К. Маркса 117
- К. Мяготина 153, 155, 155Б, 159, 159А, 161А, 163, 163А, 165, 165А, 167, 169,
- 173, 173А, 178, 179, 181, 193, 195, 197
- Кравченко 94
- Ленина 48А, 48Б
- Некрасова 30
- Пролетарская 65, 67, 71, 78, 80, 82
- Савельева 52, 54, 56, 58, 92
- Станционная 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86
- Урицкого 124, 126, 128, 130, 151, 157.
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