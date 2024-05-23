23 мая 2024

У курганца в конце мая замерзло окно машины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, лобовое стекло, снегопад, зима, сугроб, метель, плохая видимость, дворники
За несколько дней до лета у курганца замерзло лобовое стекло машины (архивное фото) Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

У жителя Курганской области в конце мая из-за низкой температуры воздуха замерзло окно машины. Об этом он сообщил URA.RU.

«24 мая. Обычно в это время мы уже на Тоболе купаемся, а тут вот такое погодное явление», — рассказал читатель. На видео он показал окно автомобиля, которое покрылось инеем. Его машина была припаркована возле санатория «Лесники».

В Курганской области в последние дни наблюдаются заморозки. По прогнозам синоптиков областного ЦГМС, температура воздуха в регионе может опуститься до -5 градусов. 25 мая в области ожидается потепление. Температура воздуха может повыситься до 20 градусов, а местами ожидаются дожди.

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У жителя Курганской области в конце мая из-за низкой температуры воздуха замерзло окно машины. Об этом он сообщил URA.RU. «24 мая. Обычно в это время мы уже на Тоболе купаемся, а тут вот такое погодное явление», — рассказал читатель. На видео он показал окно автомобиля, которое покрылось инеем. Его машина была припаркована возле санатория «Лесники». В Курганской области в последние дни наблюдаются заморозки. По прогнозам синоптиков областного ЦГМС, температура воздуха в регионе может опуститься до -5 градусов. 25 мая в области ожидается потепление. Температура воздуха может повыситься до 20 градусов, а местами ожидаются дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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