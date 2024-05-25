В Кургане одна из покупательниц продукции сети «Жизньмарт» нашла в твороге щепку. Об этом женщина рассказала в посте, опубликованном в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«В твороге из сети „Жизньмарт“ обнаружила кусок ЛДСП или чего-то похожего на него. Возместили его стоимость бонусами, самочувствие к счастью у всех нормальное», — говорится в сообщении покупательницы, к которому она прикрепила фото с продукцией сети.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в сеть «Жизньмарт» по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее специалисты управления Роспотребнадзора по Курганской области провели профилактические визиты в магазины сети «Жизньмарт» в Кургане после случаев массового отравления в Екатеринбурге. На рассмотрении Роспотребнадзора также находится жалоба жительницы Кургана об отравлении пятилетнего ребенка супом из «Жизньмарт». Специалисты устанавливают подробности инцидента.
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В Кургане одна из покупательниц продукции сети «Жизньмарт» нашла в твороге щепку. Об этом женщина рассказала в посте, опубликованном в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В твороге из сети „Жизньмарт“ обнаружила кусок ЛДСП или чего-то похожего на него. Возместили его стоимость бонусами, самочувствие к счастью у всех нормальное», — говорится в сообщении покупательницы, к которому она прикрепила фото с продукцией сети. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в сеть «Жизньмарт» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее специалисты управления Роспотребнадзора по Курганской области провели профилактические визиты в магазины сети «Жизньмарт» в Кургане после случаев массового отравления в Екатеринбурге. На рассмотрении Роспотребнадзора также находится жалоба жительницы Кургана об отравлении пятилетнего ребенка супом из «Жизньмарт». Специалисты устанавливают подробности инцидента.