25 мая 2024
24 мая 2024

Жительница Кургана обнаружила щепку в твороге из «Жизньмарт». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург
Жительница Кургана пожаловалась на продукцию известной сети (архивное фото) Фото:

В Кургане одна из покупательниц продукции сети «Жизньмарт» нашла в твороге щепку. Об этом женщина рассказала в посте, опубликованном в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«В твороге из сети „Жизньмарт“ обнаружила кусок ЛДСП или чего-то похожего на него. Возместили его стоимость бонусами, самочувствие к счастью у всех нормальное», — говорится в сообщении покупательницы, к которому она прикрепила фото с продукцией сети.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в сеть «Жизньмарт» по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее специалисты управления Роспотребнадзора по Курганской области провели профилактические визиты в магазины сети «Жизньмарт» в Кургане после случаев массового отравления в Екатеринбурге. На рассмотрении Роспотребнадзора также находится жалоба жительницы Кургана об отравлении пятилетнего ребенка супом из «Жизньмарт». Специалисты устанавливают подробности инцидента.

Покупательница нашла инородное тело в твороге
Покупательница нашла инородное тело в твороге
Фото:

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В Кургане одна из покупательниц продукции сети «Жизньмарт» нашла в твороге щепку. Об этом женщина рассказала в посте, опубликованном в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В твороге из сети „Жизньмарт“ обнаружила кусок ЛДСП или чего-то похожего на него. Возместили его стоимость бонусами, самочувствие к счастью у всех нормальное», — говорится в сообщении покупательницы, к которому она прикрепила фото с продукцией сети. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в сеть «Жизньмарт» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее специалисты управления Роспотребнадзора по Курганской области провели профилактические визиты в магазины сети «Жизньмарт» в Кургане после случаев массового отравления в Екатеринбурге. На рассмотрении Роспотребнадзора также находится жалоба жительницы Кургана об отравлении пятилетнего ребенка супом из «Жизньмарт». Специалисты устанавливают подробности инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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