Жительница Кургана обнаружила щепку в твороге из «Жизньмарт». Фото

26 мая 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Жительница Кургана пожаловалась на продукцию известной сети (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кургане одна из покупательниц продукции сети «Жизньмарт» нашла в твороге щепку. Об этом женщина рассказала в посте, опубликованном в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В твороге из сети „Жизньмарт“ обнаружила кусок ЛДСП или чего-то похожего на него. Возместили его стоимость бонусами, самочувствие к счастью у всех нормальное», — говорится в сообщении покупательницы, к которому она прикрепила фото с продукцией сети. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в сеть «Жизньмарт» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее специалисты управления Роспотребнадзора по Курганской области провели профилактические визиты в магазины сети «Жизньмарт» в Кургане после случаев массового отравления в Екатеринбурге. На рассмотрении Роспотребнадзора также находится жалоба жительницы Кургана об отравлении пятилетнего ребенка супом из «Жизньмарт». Специалисты устанавливают подробности инцидента. Покупательница нашла инородное тело в твороге паблик «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане одна из покупательниц продукции сети «Жизньмарт» нашла в твороге щепку. Об этом женщина рассказала в посте, опубликованном в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В твороге из сети „Жизньмарт“ обнаружила кусок ЛДСП или чего-то похожего на него. Возместили его стоимость бонусами, самочувствие к счастью у всех нормальное», — говорится в сообщении покупательницы, к которому она прикрепила фото с продукцией сети. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в сеть «Жизньмарт» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее специалисты управления Роспотребнадзора по Курганской области провели профилактические визиты в магазины сети «Жизньмарт» в Кургане после случаев массового отравления в Екатеринбурге. На рассмотрении Роспотребнадзора также находится жалоба жительницы Кургана об отравлении пятилетнего ребенка супом из «Жизньмарт». Специалисты устанавливают подробности инцидента.