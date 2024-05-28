Бельгия раскрыла, когда отправит Украине первые истребители F-16

Бельгия намерена поставить Украине первые американские истребители F-16 до конца года. Об этом заявил глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб.
"Первые истребители могут быть поставлены Киеву до конца 2024 года", - рассказал Аджа Лябиб в эфире радио RTL. При этом он уточнил, что всего Бельгия планирует отправить около 30 истребителей, однако это будет только к 2028 году.
Украина активно запрашивает F-16 еще с 2022 года. Киев испытывает необходимость в технике из-за воздушного превосходства России. При этом у Киева все еще нет обученных пилотов, способных управлять американскими истребителями.
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