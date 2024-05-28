В России вернули ГАИ

ГИБДД вернула название Госавтоинспекция
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ГИБДД переименована в ГАИ, заявил Михаил Черников
ГИБДД переименована в ГАИ, заявил Михаил Черников Фото:

В России принято решение о переименовании Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) в Государственную автоинспекцию (ГАИ). Об этом рассказал глава ведомства Михаил Черников.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», — передает слова Черникова ТАСС. Он добавил, что все документы и нормативные акты уже приводятся в соответствие с новым наименованием.

ГАИ была создана в 1936 году по решению Совнаркома СССР и занималась контролем за безопасностью дорожного движения до 1998 года. Затем ведомство было переименовано в ГИБДД.

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В России принято решение о переименовании Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) в Государственную автоинспекцию (ГАИ). Об этом рассказал глава ведомства Михаил Черников. «Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», — передает слова Черникова ТАСС. Он добавил, что все документы и нормативные акты уже приводятся в соответствие с новым наименованием. ГАИ была создана в 1936 году по решению Совнаркома СССР и занималась контролем за безопасностью дорожного движения до 1998 года. Затем ведомство было переименовано в ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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