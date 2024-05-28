В России вернули ГАИ

В России принято решение о переименовании Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) в Государственную автоинспекцию (ГАИ). Об этом рассказал глава ведомства Михаил Черников.
«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», — передает слова Черникова ТАСС. Он добавил, что все документы и нормативные акты уже приводятся в соответствие с новым наименованием.
ГАИ была создана в 1936 году по решению Совнаркома СССР и занималась контролем за безопасностью дорожного движения до 1998 года. Затем ведомство было переименовано в ГИБДД.
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