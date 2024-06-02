Baza: грузовик со снарядами для РСЗО попал в ДТП, есть пострадавшие

02 июня 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

В аварии пострадали несколько человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во Владимирской области грузовик Минобороны РФ, который ввез снаряды для РСЗО, попал в аварию. Пострадали несколько человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Несколько грузовиков Минобороны перевозили снаряды для РЗСО „Ураган“. 61-летний водитель одного из КАМАов не выдержал дистанцию от ехавшего впереди грузовика напарника и въехал в него», — говорится в материале. Отмечается, что это предварительная информация. После удара первая машина въехала в автомобиль, который двигался спереди. А тот еще в два других. Серьезные травмы получил сам виновник ДТП. Он доставлен в больницу с закрытыми переломами грудины и ног. Пострадала также и девушка, которая сидела за рулем одного из автомобилей. Боеприпасы не сдетанировали. ЧП произошло 31 мая на трассе М7 «Волга». Официального подтверждения информации на данный момент нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Госавтоинспекцию по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Владимирской области грузовик Минобороны РФ, который ввез снаряды для РСЗО, попал в аварию. Пострадали несколько человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Несколько грузовиков Минобороны перевозили снаряды для РЗСО „Ураган“. 61-летний водитель одного из КАМАов не выдержал дистанцию от ехавшего впереди грузовика напарника и въехал в него», — говорится в материале. Отмечается, что это предварительная информация. После удара первая машина въехала в автомобиль, который двигался спереди. А тот еще в два других. Серьезные травмы получил сам виновник ДТП. Он доставлен в больницу с закрытыми переломами грудины и ног. Пострадала также и девушка, которая сидела за рулем одного из автомобилей. Боеприпасы не сдетанировали. ЧП произошло 31 мая на трассе М7 «Волга». Официального подтверждения информации на данный момент нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Госавтоинспекцию по региону.