Baza: грузовик со снарядами для РСЗО попал в ДТП, есть пострадавшие

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В аварии пострадали несколько человек Фото:

Во Владимирской области грузовик Минобороны РФ, который ввез снаряды для РСЗО, попал в аварию. Пострадали несколько человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Несколько грузовиков Минобороны перевозили снаряды для РЗСО „Ураган“. 61-летний водитель одного из КАМАов не выдержал дистанцию от ехавшего впереди грузовика напарника и въехал в него», — говорится в материале. Отмечается, что это предварительная информация.

После удара первая машина въехала в автомобиль, который двигался спереди. А тот еще в два других. Серьезные травмы получил сам виновник ДТП. Он доставлен в больницу с закрытыми переломами грудины и ног. Пострадала также и девушка, которая сидела за рулем одного из автомобилей. Боеприпасы не сдетанировали. ЧП произошло 31 мая на трассе М7 «Волга».

Официального подтверждения информации на данный момент нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Госавтоинспекцию по региону.

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Во Владимирской области грузовик Минобороны РФ, который ввез снаряды для РСЗО, попал в аварию. Пострадали несколько человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Несколько грузовиков Минобороны перевозили снаряды для РЗСО „Ураган“. 61-летний водитель одного из КАМАов не выдержал дистанцию от ехавшего впереди грузовика напарника и въехал в него», — говорится в материале. Отмечается, что это предварительная информация. После удара первая машина въехала в автомобиль, который двигался спереди. А тот еще в два других. Серьезные травмы получил сам виновник ДТП. Он доставлен в больницу с закрытыми переломами грудины и ног. Пострадала также и девушка, которая сидела за рулем одного из автомобилей. Боеприпасы не сдетанировали. ЧП произошло 31 мая на трассе М7 «Волга». Официального подтверждения информации на данный момент нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Госавтоинспекцию по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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