В Миассе готовится проект строительства общеобразовательного центра

Новый образовательный центр №8 разместится в южной части города (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе Челябинской области готовится проект строительства общеобразовательного центра №8, который разместится в южной части города. В нем предусмотрено размещение школы и детского сада, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Миасса.

«В настоящее время сформирован земельный участок площадью 36 235 квадратных метров по улице 60 лет Октября (южнее горбольницы №1) с видом разрешенного использования — дошкольное, начальное и среднее общее образование. В соответствии с финансированием на 2024 год заключен договор по разработке проекта принципиального размещения объекта», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса.

В мэрии уточнили, что в 2024 году финансирование на эти цели составло 50 тысяч рублей. Работы выполняет ИП Шкурацкая Н.Е., срок окончания работ — 20 июня 2024 года. Сейчас мэрия снимает обременения в виде санитарно-защитной зоны с расположенного рядом объекта культурного наследия регионального значения «Памятник на братской могиле, где похоронены 70 человек жертв колчаковской расправы в городе Миассе».