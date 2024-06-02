02 июня 2024

В Миассе готовится проект строительства общеобразовательного центра

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, урок, класс, ученики, школа, занятия, старшеклассники
Новый образовательный центр №8 разместится в южной части города (фото из архива) Фото:

В Миассе Челябинской области готовится проект строительства общеобразовательного центра №8, который разместится в южной части города. В нем предусмотрено размещение школы и детского сада, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Миасса.

«В настоящее время сформирован земельный участок площадью 36 235 квадратных метров по улице 60 лет Октября (южнее горбольницы №1) с видом разрешенного использования — дошкольное, начальное и среднее общее образование. В соответствии с финансированием на 2024 год заключен договор по разработке проекта принципиального размещения объекта», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса.

В мэрии уточнили, что в 2024 году финансирование на эти цели составло 50 тысяч рублей. Работы выполняет ИП Шкурацкая Н.Е., срок окончания работ — 20 июня 2024 года. Сейчас мэрия снимает обременения в виде санитарно-защитной зоны с расположенного рядом объекта культурного наследия регионального значения «Памятник на братской могиле, где похоронены 70 человек жертв колчаковской расправы в городе Миассе».

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В Миассе Челябинской области готовится проект строительства общеобразовательного центра №8, который разместится в южной части города. В нем предусмотрено размещение школы и детского сада, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Миасса. «В настоящее время сформирован земельный участок площадью 36 235 квадратных метров по улице 60 лет Октября (южнее горбольницы №1) с видом разрешенного использования — дошкольное, начальное и среднее общее образование. В соответствии с финансированием на 2024 год заключен договор по разработке проекта принципиального размещения объекта», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса. В мэрии уточнили, что в 2024 году финансирование на эти цели составло 50 тысяч рублей. Работы выполняет ИП Шкурацкая Н.Е., срок окончания работ — 20 июня 2024 года. Сейчас мэрия снимает обременения в виде санитарно-защитной зоны с расположенного рядом объекта культурного наследия регионального значения «Памятник на братской могиле, где похоронены 70 человек жертв колчаковской расправы в городе Миассе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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