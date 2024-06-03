На Кубок Чемпионов в Екатеринбурге соберет 200 российских параспортсменов

04 июня 2024 в 06:48 Размер текста - 17 +

Турнир стартует 4 июня в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге с 4 по 6 июня пройдет международный Кубок Чемпионов по параатлетике, на котором выступят 200 спортсменов из 40 субъектов РФ. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. «В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов. В том числе чемпионы и призеры паралимпийских игр, чемпионы мира и Европы, многократные победители и призеры крупнейших международных и всероссийских соревнований из более 40 субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении. Соревнования пройдут среди спортсменом с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. В дисциплине «легкая атлетика» выступят люди с интеллектуальными нарушениями. Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о Всемирных играх дружбы. Это новый формат международных спортивных соревнований, который поддерживает принцип всеобщей доступности спорта и отсутствия дискриминации какой-либо группы спортсменов, говорится в документе. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с 4 по 6 июня пройдет международный Кубок Чемпионов по параатлетике, на котором выступят 200 спортсменов из 40 субъектов РФ. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. «В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов. В том числе чемпионы и призеры паралимпийских игр, чемпионы мира и Европы, многократные победители и призеры крупнейших международных и всероссийских соревнований из более 40 субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении. Соревнования пройдут среди спортсменом с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. В дисциплине «легкая атлетика» выступят люди с интеллектуальными нарушениями. Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о Всемирных играх дружбы. Это новый формат международных спортивных соревнований, который поддерживает принцип всеобщей доступности спорта и отсутствия дискриминации какой-либо группы спортсменов, говорится в документе. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.