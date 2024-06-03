03 июня 2024

На Кубок Чемпионов в Екатеринбурге соберет 200 российских параспортсменов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, лето, город екатеринбург, набережная рабочей молодежи
Турнир стартует 4 июня в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге с 4 по 6 июня пройдет международный Кубок Чемпионов по параатлетике, на котором выступят 200 спортсменов из 40 субъектов РФ. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

«В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов. В том числе чемпионы и призеры паралимпийских игр, чемпионы мира и Европы, многократные победители и призеры крупнейших международных и всероссийских соревнований из более 40 субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Соревнования пройдут среди спортсменом с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. В дисциплине «легкая атлетика» выступят люди с интеллектуальными нарушениями.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о Всемирных играх дружбы. Это новый формат международных спортивных соревнований, который поддерживает принцип всеобщей доступности спорта и отсутствия дискриминации какой-либо группы спортсменов, говорится в документе. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

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В Екатеринбурге с 4 по 6 июня пройдет международный Кубок Чемпионов по параатлетике, на котором выступят 200 спортсменов из 40 субъектов РФ. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. «В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов. В том числе чемпионы и призеры паралимпийских игр, чемпионы мира и Европы, многократные победители и призеры крупнейших международных и всероссийских соревнований из более 40 субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении. Соревнования пройдут среди спортсменом с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. В дисциплине «легкая атлетика» выступят люди с интеллектуальными нарушениями. Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о Всемирных играх дружбы. Это новый формат международных спортивных соревнований, который поддерживает принцип всеобщей доступности спорта и отсутствия дискриминации какой-либо группы спортсменов, говорится в документе. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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